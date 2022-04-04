Dale nueva vida a tu calzado deportivo viejo con ingredientes naturales

Dale una nueva vida al calzado viejo, ¿con naranjas, nueces y harina?
Innovación
¡Sí, es en serio! Únete a las diseñadoras de calzado de Nike mientras comparten tres maneras de usar ingredientes naturales con acciones caseras y sencillas que te ayudarán a hacer que tu calzado dure más.
"Manos a la obra" es una serie en la que aprenderás una técnica táctil de un experto innovador.
"Soy una vegetariana nota 10 y una vegana nota 9", bromea la especialista en diseño de calzado, Aja Zarrehparvar, en referencia a la receta de tinte para calzado a base de plantas que está a punto de compartir con nosotros.
Ya sea que se trate de qué vamos a comer para el almuerzo o de cómo cuidar el calzado, todos creamos nuestras propias experiencias para convertirnos en ciudadanos más sustentables. Pero, ¿realmente las acciones individuales aportan al cambio social?
Aja cree que sí: "La cultura determina qué es lo que 'está de moda'", dice. "Si la cultura sigue alentando la renovación del calzado (personalizando, ahorrando en cosas), podemos convertir la sustentabilidad en un pilar innegable de lo que está de moda!".
Conoce a la anfitriona Aja Zarrehparvar (derecha) y a su invitada Indah Nur.
Aunque sumergir el calzado en un recipiente con agua caliente impregnada con betabel (remolacha) quizás no se sienta como una acción climática intuitiva para muchos de nosotros (aún), es parte de un día de trabajo de Aja.
"Estoy aquí para ayudar a inspirar a los diseñadores de toda la compañía para explorar, soñar, descubrir y mantener el entusiasmo sobre los nuevos procesos y enfoques", explica sobre su trabajo en Blue Ribbon Studio, el espacio de creación del campus de Nike. "A veces los errores suceden, pero es allí justamente donde los accidentes felices ocurren, es allí donde debemos aplicar la solución de los problemas".
¿Todo listo para resolver algunos problemas prácticos del calzado deportivo a través del pensamiento innovador y un poco de trabajo duro? Desplázate hacia abajo para aprender formas de limpiar, teñir y pegar tu calzado. Incluimos métodos que apuntan a la sustentabilidad. Aja y su compañera, la diseñadora de calzado Indah Nur, los usan en casa. ¡Comencemos!
Nota: Trabajarás con líquidos calientes, por lo que se requiere la supervisión de un adulto, así como el uso de gafas y guantes de seguridad.
1. Cómo mantener el calzado como nuevo con cosas que podrás encontrar en casa
Ya sea que prefieras mantener el calzado como recién salido de la caja el mayor tiempo posible, o que te guste un look más desgastado que mejora con los años, una cosa es segura: "Si cuidas bien tus cosas, durarán más", dice Indah, que se especializa en el diseño de calzado lo suficientemente duradero para los niños que no paran de jugar. Si te abruma la cantidad de opiniones y técnicas que existen, comienza por lo básico, y hazlo cerca de casa, ¡con herramientas que posiblemente ya tengas en la cocina y el baño! Mira el video incluido arriba para obtener indicaciones detalladas.
Dato curioso: Las burbujas Nike Air,
como muchos plásticos, pueden
empañarse con el tiempo debido
a la oxidación. Pero no te preocupes,
incluimos un consejo para que brillen
como nuevas. ¡No te lo pierdas!
Crédito extra: Intercambiar el calzado deportivo no solo es bueno para tu atuendo, sino que puede ayudarte a mantener el calzado como nuevo por más tiempo. Aprendimos de los ingenieros de calidad de Nike que, después de pasar un día bajo tus pies, la mayoría de las entresuelas de espuma tardan de 24 a 48 horas en descomprimirse. Por eso, cuando puedas, pon en práctica la recuperación activa rotando dos o más pares.
2. Cómo teñir el calzado de manera natural y darle una nueva vida
¿Alguna vez encontraste un calzado olvidado al fondo del armario, sucio, descolorido o que simplemente ya te aburrió? Antes de donarlo o reciclarlo, una buena opción es rejuvenecerlo con un nuevo look colorido. Obtienes puntos adicionales si pruebas una receta natural como la que incluimos arriba. "Teñir el calzado le da una nueva vida, sea cual sea el resultado", dice Aja. "¡Pero teñir con cúrcuma, café o restos de alimentos es un círculo de vida artístico!".
Dato curioso: El betabel es rojo, el café
es marrón, pero ¿qué color de tinte
piensas que se obtendrá con el hueso
del aguacate? Encuentra la respuesta
en el video arriba. ¡Te sorprenderá!
Crédito extra: ¡Conoce tus materiales! Los tintes naturales, como los que mencionamos antes, funcionan mejor en materiales naturales, como algodón, lona, gamuza o lana. Los materiales sintéticos (como el plástico, la goma y el poliéster), que se usan en muchos componentes del calzado, no absorberán los tintes naturales de la misma manera. Para darles un nuevo color, prueba un tinte más potente de tu tienda para trabajos artesanales local.
3. Cómo hacer pegamento artesanal para calzado y salvar un calzado roto
"Se trata de la historia de conseguirlo, o de la sensación que tengo cuando me lo pongo", dice Aja de muchos de sus modelos de calzado favoritos (incluido el par sentimental que vemos arriba). "Todos tienen este aspecto mágico que no puedo describir, ¡incluso después de todo este tiempo!". Si tienes calzados que amas con partes que empiezan a separarse, no temas usar algo de pegamento. Solo asegúrate de ver el video incluido arriba para obtener consejos sobre lo que puede arreglarse, la mejor forma de aplicar el pegamento e incluso una receta para prepararlo en casa.
Dato curioso: Los pegamentos de harina,
como el que mostramos arriba, se han
usado desde la antigüedad (es decir,
desde hace miles de años) para diversas
artes, como la encuadernación, el découpage
y más.
Crédito extra: ¿Existen pegamentos más avanzados? ¡Por supuesto! Y los químicos de Nike están innovando con mejores opciones todo el tiempo. Sin embargo, incluso los pegamentos de fuerza adhesiva industrial pueden degradarse con el transcurso de las décadas. El exceso de humedad o calor puede acelerar este proceso, así que intenta evitarlos. Y si tu calzado está realmente destruido, siempre puedes reciclarlo en las Nike Stores participantes.
Conoce a las expertas en calzado deportivo, Aja + Indah
Ya escucharon sus consejos, ahora conozcamos a nuestras anfitrionas en este episodio de "Manos a la obra".
Aja
Especialista en diseño de calzado,
Blue Ribbon Studio en Nike
¿Qué es Blue Ribbon Studio?
"BRS es el nodo cultural, creativo y comunitario central del diseño de Nike. Somos el epicentro de la creatividad del diseño de Nike. Es un lugar donde los diseñadores pueden venir a jugar".
Cuéntanos sobre tu trabajo.
"Ser una especialista en diseño de calzado significa que estoy aquí para apoyar a otros diseñadores, para treparme a todas estas frecuencias creativas con diferentes sabores, texturas y formas. Me considero la leche del tazón de cereales, leche de avena no láctea, por supuesto".
¿Qué te trajo hasta este punto?
"Estudié un pregrado y posgrado de arquitectura y empecé en Nike como diseñadora de calzado 3D hace unos tres años".
¿Qué cualidades personales aportas al trabajo y a la vida?
"¡Me gusta explorar y sumergirme de cabeza! Soy muy curiosa y me encanta aprender cosas nuevas. Intento aportar un grado de levedad a todo".
¿Cuándo inició tu amor por el calzado deportivo?
"Usé el Air Jordan 4 Retro 'Mars' en 2006, en mi clase de básquetbol de séptimo grado. Algo cambió al obtener ese primer par, y no hubo vuelta atrás".
¿Cuáles son algunos de tus modelos favoritos de los últimos tiempos?
Air Jordan 1 "Not For Resale". "El mensaje de 'Please crease' (por favor, doblar) en la punta es muy bueno. Habla directamente a la cultura del calzado".
ISPA Flow: "Tiene una parte superior transparente realmente increíble. Es divertido ponérselo, como una experiencia completamente diferente".
Blazer Jumbo: "Diseñado con tanta conciencia. Mi pensamiento fue, 'justamente así es como se debe mejorar un clásico'".
Indah
Diseñadora de materiales,
calzado para niños en Nike
Cuéntanos sobre tu trabajo.
"Mi función es asegurarme de entender realmente las necesidades de nuestros clientes para crear productos deseables, y resolver los problemas con creatividad, sustentabilidad y circularidad a través del lente de los materiales".
¿Cuándo inició tu amor por el calzado deportivo?
"Mi conexión con el calzado deportivo comenzó como una manera de disfrutar el tiempo con mi familia. Cuando me mudé a Los Ángeles desde Indonesia, en 2005, no hablaba inglés y mis primos no hablaban indonesio pero, de alguna manera, pudimos vincularnos a través del calzado deportivo. Me llevaban a acampar para los lanzamientos y mientras esperaba en la fila hacía nuevos amigos. Todo se trata de la comunidad que me hace sentir bienvenida".
¿Qué cualidades personales aportas al trabajo y a la vida?
"Soy fácil de tratar, extrovertida y de capricornio. Me gusta probar comida nueva, explorar las nuevas tiendas vintage, tiendas de ropa usada, etc. Por eso mi calzado tiene que ser cómodo: ¡estoy en constante movimiento!".
¿Cuáles son algunos de tus modelos favoritos de los últimos tiempos?
Air Jordan 4 Off-White: "Significa mucho para mí porque es un lanzamiento para mujeres. Cuanto más tiempo se use, mejor. En mi equipo, siempre hablamos sobre encontrar materiales que se vean mejor a medida que envejecen".
Air Jordan 1 Mid Fearless "Melody Ehsani": "Un amigo me regaló este modelo. Muchas personas menosprecian los Mid, pero para mí son muy cómodos y es uno de mis modelos favoritos. Diseñado por mujeres, la narrativa y la combinación de colores son una locura".
Air Jordan 3 "A Ma Maniére": "Otro lanzamiento de calzado para mujeres que me esforcé mucho por conseguir y, por suerte, lo logré. Me encanta el material premium, el forro acolchado (es tan cómodo), la gamuza, el texto 'work harder' (trabaja más duro) impreso en las puntas de las agujetas".
Aja
Especialista en diseño de calzado,
Blue Ribbon Studio en Nike
¿Qué es Blue Ribbon Studio?
"BRS es el nodo cultural, creativo y comunitario central del diseño de Nike. Somos el epicentro de la creatividad del diseño de Nike. Es un lugar donde los diseñadores pueden venir a jugar".
Cuéntanos sobre tu trabajo.
"Ser una especialista en diseño de calzado significa que estoy aquí para apoyar a otros diseñadores, para treparme a todas estas frecuencias creativas con diferentes sabores, texturas y formas. Me considero la leche del tazón de cereales, leche de avena no láctea, por supuesto".
¿Qué te trajo hasta este punto?
"Estudié un pregrado y posgrado de arquitectura y empecé en Nike como diseñadora de calzado 3D hace unos tres años".
¿Qué cualidades personales aportas al trabajo y a la vida?
"¡Me gusta explorar y sumergirme de cabeza! Soy muy curiosa y me encanta aprender cosas nuevas. Intento aportar un grado de levedad a todo".
Indah
Diseñadora de materiales,
calzado para niños en Nike
Cuéntanos sobre tu trabajo.
"Mi función es asegurarme de entender realmente las necesidades de nuestros clientes para crear productos deseables, y resolver los problemas con creatividad, sustentabilidad y circularidad a través del lente de los materiales".
¿Cuándo inició tu amor por el calzado deportivo?
"Mi conexión con el calzado deportivo comenzó como una manera de disfrutar el tiempo con mi familia. Cuando me mudé a Los Ángeles desde Indonesia, en 2005, no hablaba inglés y mis primos no hablaban indonesio pero, de alguna manera, pudimos vincularnos a través del calzado deportivo. Me llevaban a acampar para los lanzamientos y mientras esperaba en la fila hacía nuevos amigos. Todo se trata de la comunidad que me hace sentir bienvenida".
¿Qué cualidades personales aportas al trabajo y a la vida?
"Soy fácil de tratar, extrovertida y de capricornio. Me gusta probar comida nueva, explorar las nuevas tiendas vintage, tiendas de ropa usada, etc. Por eso mi calzado tiene que ser cómodo: ¡estoy en constante movimiento!".
¿Cuándo inició tu amor por el calzado deportivo?
"Usé el Air Jordan 4 Retro 'Mars' en 2006, en mi clase de básquetbol de séptimo grado. Algo cambió al obtener ese primer par, y no hubo vuelta atrás".
¿Cuáles son algunos de tus modelos favoritos de los últimos tiempos?
Air Jordan 1 "Not For Resale". "El mensaje de 'Please crease' (por favor, doblar) en la punta es muy bueno. Habla directamente a la cultura del calzado".
ISPA Flow: "Tiene una parte superior transparente realmente increíble. Es divertido ponérselo, como una experiencia completamente diferente".
Blazer Jumbo: "Diseñado con tanta conciencia. Mi pensamiento fue, 'justamente así es como se debe mejorar un clásico'".
¿Cuáles son algunos de tus modelos favoritos de los últimos tiempos?
Air Jordan 4 Off-White: "Significa mucho para mí porque es un lanzamiento para mujeres. Cuanto más tiempo se use, mejor. En mi equipo, siempre hablamos sobre encontrar materiales que se vean mejor a medida que envejecen".
Air Jordan 1 Mid Fearless "Melody Ehsani": "Un amigo me regaló este modelo. Muchas personas menosprecian los Mid, pero para mí son muy cómodos y es uno de mis modelos favoritos. Diseñado por mujeres, la narrativa y la combinación de colores son una locura".
Air Jordan 3 "A Ma Maniére": "Otro lanzamiento de calzado para mujeres que me esforcé mucho por conseguir y, por suerte, lo logré. Me encanta el material premium, el forro acolchado (es tan cómodo), la gamuza, el texto 'work harder' (trabaja más duro) impreso en las puntas de las agujetas".
Presentado por Move to Zero, la iniciativa de Nike para lograr eliminar las emisiones de carbono y los desechos con el objetivo de proteger el futuro del deporte.
Videos: Ariel Fisher
Texto: Gail Dorwin