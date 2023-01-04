¿Cuál debería de ser el ajuste del calzado deportivo? El punto de vista de la podología | Artículo "OGC"

Sigue estos consejos aprobados por un podiatra para encontrar el calzado con el ajuste adecuado
Guía de compra
Encontrar el ajuste ideal del calzado ayuda a dar el soporte adecuado a los pies. Aquí te mostramos cuál debería de ser el ajuste del calzado, según un experto.
¿Alguna vez has regresado a casa después de un paseo, una caminata o una carrera (o simplemente de un día muy largo) con ampollas en los pies? ¿O quizás sientes que las uñas de los pies se te han reblandecido?
Cuando inviertes en un par nuevo de calzado deportivo (ya sea para correr, caminar, practicar algún deporte o para usarlo en tu día a día) debes asegurarte de que tiene el ajuste adecuado. Es menos probable que un calzado con el ajuste correcto cause ampollas o un roce incómodo. Encontrar el ajuste ideal ayudará a garantizar que puedas usar tu calzado nuevo sin molestias.
¿Cómo sabes si el calzado nuevo que estás comprando tiene el ajuste ideal? Echa un vistazo a estos consejos respaldados por un podiatra para encontrar calzado con un ajuste adecuado.
Consejos para encontrar calzado con un ajuste adecuado
1.Habla con alguien del personal de ventas
Cuando compres un calzado nuevo, puede que valga la pena que te lo pruebes en persona. Cuando estés en una Nike Store, puedes pedir ayuda a alguien del personal de ventas que pueda asesorarte para elegir el modelo y la talla adecuados para tu nivel de actividad y tipo de pie. También puedes caminar o correr con el calzado nuevo y, con la ayuda de alguien del personal de ventas, decidir si el ajuste es adecuado.
2.Encuentra el largo y el ancho adecuados
Es importante considerar el ajuste y el soporte de todos los tipos de calzado, no solo del calzado de alto rendimiento. Esto incluye pantuflas, sandalias, calzado de vestir y calzado deportivo.
"[Si eres alguien que experimenta] dolor de pies crónico, incluidos el dolor en el talón, en el arco y la fascitis plantar, debes mantener los pies estables al hacer cualquier actividad", explicó el médico podiatra Brad Schaeffer, podiatra certificado y cirujano de pie y tobillo en la ciudad de Nueva York. "La causa de la mayor parte del dolor y la irritación es el desgaste que sufrimos en los pies, es decir, el estiramiento y el desgarro repetitivos que se producen al andar, correr o hacer actividades de alta intensidad".
Asegúrate de hablar con tu médico si sufres de dolor de pie crónico u otras afecciones que puedan exacerbarse al practicar running o hacer algún otro ejercicio.
Si se trata de encontrar calzado con soporte, usar la talla adecuada es el comienzo ideal. Hay dos dimensiones clave respecto a la talla del pie que deben tomarse en cuenta al comprar calzado nuevo: el ancho y el largo. El calzado Nike viene en tallas regular, ancha y extraancha. Si el calzado de ancho regular se siente demasiado estrecho, prueba con un modelo ancho o extraancho.
El calzado con un ajuste adecuado debe ceñir el mediopié y el talón, así como envolver cómodamente la parte posterior del talón. También debe ofrecer un poco de libertad de movimiento en la punta: si tus dedos rozan la parte delantera del calzado es probable que esté demasiado ajustado y puede provocar dolor o malestar en los dedos y las uñas de los pies. Por otro lado, el calzado demasiado grande en cuanto al largo o al ancho puede provocar que los pies se deslicen, lo que puede desestabilizarte al andar o correr.
Cuando te pruebes calzado nuevo, ten en cuenta que los pies tienden a hincharse a lo largo del día, por lo que es mejor que te lo pruebes en la tarde o a última hora de la tarde. Los pies de los adultos también pueden alargarse o ensancharse a lo largo de la vida porque los ligamentos y tendones del pie se hacen más elásticos con el paso del tiempo. Esto es normal y una buena razón para ir a probarse el calzado en persona cuando sea posible.
3.Asegúrate de que el calzado tenga una buena plantilla ortopédica
Independientemente del tipo de calzado que busques, es importante que se ajuste bien y que cuente con la plantilla ortopédica adecuada. Según Schaeffer, esto ayudará a evitar la aparición o exacerbación de afecciones tales como juanetes, dedos de martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas, espolones calcáneos e incluso esguinces en algunos casos.
También es importante considerar tu tipo de arco del pie al buscar el ajuste ideal, a fin de asegurar un soporte óptimo.
(Relacionado: ¿Qué es la pronación y cuál es el mejor calzado de running Nike para pies planos?)
"El objetivo es mantener la parte inferior del cuerpo alineada lo más posible", comentó Schaeffer. "Una plantilla ortopédica es algo que debe tener todo el calzado, independientemente del tipo de pie que tengas".
¿Cómo debe quedar el calzado de running?
El running es un deporte de alto impacto que ejerce presión en las articulaciones. El calzado de running ayuda a proteger el cuerpo contra ese impacto cada vez que el pie aterriza. Para absorber parte de este impacto, es importante encontrar un modelo de calzado con el ajuste ideal y que proporcione una gran amortiguación y soporte.
Cuando se trata de encontrar el mejor calzado para ti, la recomendación de Schaeffer es buscar una plantilla ortopédica de calidad, además de considerar la estabilidad, el ajuste y la amortiguación, que contribuyen a absorber los impactos y a evitar la irritación y el daño a los tejidos.
Por ejemplo, la amortiguación de espuma Nike React y Nike ZoomX son dos innovaciones en amortiguación de respuesta inmediata, duraderas, suaves y ligeras que ayudan a absorber el impacto y al mismo tiempo proporcionan retorno de energía.
Para encontrar el ajuste ideal, es importante considerar la cantidad de espacio en la punta del calzado, además del ancho y el largo. La punta debería ser lo suficientemente ancha para poder mover ligeramente los dedos del pie, pero sin ser demasiado espaciosa como para que el pie se deslice. Si los dedos del pie se sienten apretados o empujan contra la parte delantera del calzado, es mejor pedir una talla más grande.
"El calzado con el ajuste inadecuado que aprieta causa gran parte de los problemas que veo en mi consultorio. El calzado debería proporcionar una transferencia bien equilibrada entre la pisada del talón y el despegue de los dedos", comentó Schaeffer.
En otras palabras, después de que el talón hace contacto con el suelo al caminar o practicar running, la parte media del pie sostiene al cuerpo para avanzar. Luego hay un impulso hacia adelante con los dedos en la última fase (el despegue de los dedos). El calzado ayuda a proteger los pies durante estos movimientos y soporta todo el cuerpo en todas las fases de la marcha, que es donde la plantilla ortopédica es esencial, según Schaeffer.
Si la marcha y la transferencia de equilibrio no están alineadas, pueden presentarse problemas de la salud del pie, afirmó.
¿Debo usar plantillas?
Si crees que puedes necesitar plantillas o plantillas ortopédicas, habla con un podiatra, quien te puede ayudar a determinar qué es lo ideal para tus pies. Si ya usas plantillas ortopédicas o plantillas para afecciones como la fascitis plantar, llévalas contigo cuando compres calzado para asegurarte de que este te quede bien con las plantillas puestas.
"Hay muy buenas plantillas de venta libre que pueden comprarse casi en cualquier lado", comentó Schaeffer. "Un podiatra también puede recetar plantillas ortopédicas hechas a la medida para distintos tipos de calzado".
Texto: Emilia Benton