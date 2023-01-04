¿Cuál debería de ser el ajuste del calzado deportivo? El punto de vista de la podología | Artículo "OGC"

Es importante considerar el ajuste y el soporte de todos los tipos de calzado, no solo del calzado de alto rendimiento. Esto incluye pantuflas, sandalias, calzado de vestir y calzado deportivo.

"[Si eres alguien que experimenta] dolor de pies crónico, incluidos el dolor en el talón, en el arco y la fascitis plantar, debes mantener los pies estables al hacer cualquier actividad", explicó el médico podiatra Brad Schaeffer, podiatra certificado y cirujano de pie y tobillo en la ciudad de Nueva York. "La causa de la mayor parte del dolor y la irritación es el desgaste que sufrimos en los pies, es decir, el estiramiento y el desgarro repetitivos que se producen al andar, correr o hacer actividades de alta intensidad".

Asegúrate de hablar con tu médico si sufres de dolor de pie crónico u otras afecciones que puedan exacerbarse al practicar running o hacer algún otro ejercicio.

Si se trata de encontrar calzado con soporte, usar la talla adecuada es el comienzo ideal. Hay dos dimensiones clave respecto a la talla del pie que deben tomarse en cuenta al comprar calzado nuevo: el ancho y el largo. El calzado Nike viene en tallas regular, ancha y extraancha. Si el calzado de ancho regular se siente demasiado estrecho, prueba con un modelo ancho o extraancho.

El calzado con un ajuste adecuado debe ceñir el mediopié y el talón, así como envolver cómodamente la parte posterior del talón. También debe ofrecer un poco de libertad de movimiento en la punta: si tus dedos rozan la parte delantera del calzado es probable que esté demasiado ajustado y puede provocar dolor o malestar en los dedos y las uñas de los pies. Por otro lado, el calzado demasiado grande en cuanto al largo o al ancho puede provocar que los pies se deslicen, lo que puede desestabilizarte al andar o correr.

Cuando te pruebes calzado nuevo, ten en cuenta que los pies tienden a hincharse a lo largo del día, por lo que es mejor que te lo pruebes en la tarde o a última hora de la tarde. Los pies de los adultos también pueden alargarse o ensancharse a lo largo de la vida porque los ligamentos y tendones del pie se hacen más elásticos con el paso del tiempo. Esto es normal y una buena razón para ir a probarse el calzado en persona cuando sea posible.