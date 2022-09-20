Cómo enseñarle a los adultos a servir en el tenis

Cómo enseñar el servicio de tenis a adultos
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Los expertos del tenis explican lo básico para dominar este golpe tan importante.
No importa la naturaleza del partido, todos los partidos de tenis empiezan con un servicio. Y si bien esto puede parecer que todo el mundo lo sabe, es menos conocido que el servicio es el golpe más difícil e importante en el tenis.
"Un servicio representa un 50 por ciento de los puntos que sirves o que devuelves en un partido", comentó Anthony Evrard, quien está certificado por el PTR y es un exjugador de tenis profesional belga. "A diferencia de un golpe de derecha o de revés que viene desde el otro lado de la red, un servicio, como un tiro libre en el básquetbol, es el único tiro sobre el que tienes el 100 por ciento de control. Pero incluso con el control total, es el golpe más difícil de hacer de manera consistente".
Y si bien aprender el movimiento puede ser desafiante, es crucial aprender los conceptos básicos para mejorar tu juego en general.
Para aprender cómo servir de manera correcta, es útil dividir el servicio en "puntos de control", afirmó Christo Schultz, entrenador principal de tenis masculino en Brandeis University.
Los conceptos básicos del servicio de tenis
El lanzamiento
Antes de comenzar con el mecanismo del servicio, primero es importante hablar sobre el lanzamiento.
"El lanzamiento es posiblemente la parte más importante del servicio", afirmó Evrard. "Si no lanzas la pelota en el lugar adecuado y la recibes en el lugar correcto, no sacarás bien".
Evrard recomendó trabajar el lanzamiento en casa antes (y después) de poner un pie en la cancha. Para lanzar la pelota, usa tu mano no dominante. Los jugadores diestros deben mantener el brazo izquierdo estirado y lanzar la pelota ligeramente hacia delante y por encima de la cabeza hacia la una en punto, si nos imaginamos un reloj. Los atletas zurdos deben lanzar la pelota ligeramente hacia delante y hacia la posición de las 11 en punto.
"Practica lanzar la pelota alto, aflojando el agarre de la mano para dejar que la pelota baje", comentó Evrard.
Pasos para dominar el servicio
1.Comienza en el lugar correcto
Cada vez que comienzas un partido de tenis, el servicio inicial se hace del lado derecho de la línea de fondo.
"Mientras estés en el lado derecho de la marca central, puedes colocarte donde te sientas a gusto", dijo Evrard. "Vas a sacar hacia el cuadro de servicio diagonal", o en el cuadro pequeño al otro lado de la red.
2.Visualiza tu servicio
Como en muchos deportes, la visualización puede jugar un papel fundamental, especialmente cuando apenas comienzas con los servicios. "Mira el objetivo y visualiza a dónde quieres que vaya la pelota", comentó Evrard. "Al principio, es suficiente con hacer que la pelota vaya al cuadro de servicio, y a partir de ahí, trabajarás para mejorar la precisión a medida que progreses".
Evrard también recomendó visualizar la red un poco más alta de modo que tengas un margen de error para asegurarte de que la pelota pase al otro lado. A continuación, visualiza el lanzamiento y luego el servicio completo.
3.Ponte en la postura correcta
"Comienza colocándote de lado, sujetando la pelota hacia el frente, con los dedos de los pies paralelos a la línea de fondo", señaló Schultz. "Tendrás las manos juntas frente a ti, la raqueta y la pelota tocándose y el peso en el pie de adelante".
Esta es la posición desde la que muchas personas que juegan eligen hacer rebotar la pelota en el suelo varias veces antes de hacer el servicio, pero si recién estás comenzando, vale la pena simplificar las cosas.
4.Transfiere el peso
Para darle potencia a tu servicio, necesitarás transferir tu peso del pie posterior al delantero.
No pienses en esto como un movimiento de balanceo, ya que para los principiantes esto puede crear errores de sincronización innecesarios, explicó Eric Hechtman, entrenador de Venus Williams y Serena Williams.
En su lugar, mantén la cabeza hacia abajo y concéntrate en girar los hombros y llevar la cadera delantera lo más adelante que puedas", señaló. "Esto forzará al cuerpo de manera natural a transferir el peso de la manera que debería hacerlo".
A medida que progreses, puedes exagerar esta transferencia e inclinarte un poco más.
5.Lleva la raqueta hacia atrás y lanza la pelota
Mueve la raqueta hacia atrás 90 grados y después déjala caer hacia atrás. "Al mismo tiempo lanzarás la pelota derecha al aire", añadió Evrard. "Con una mano lanzarás la pelota y con la otra tendrás la raqueta hacia atrás".
La clave es mantener firme el brazo que lanza, a la vez que mantienes el brazo con la raqueta más relajado.
"Como principiante, puede ser útil separar los elementos del servicio repitiendo solo esta parte", señaló Evrard. En otras palabras, puede ser útil dividir el movimiento y hacer ciertas partes de forma repetitiva antes de ejecutarlo por completo. "Lleva la raqueta hacia atrás mientras que lanzas la pelota, atrapa la pelota y repite. Incluso puedes solo seguir el movimiento, o realizar el movimiento sin la raqueta en la mano, pero asegúrate de seguir el movimiento con atención. Imagina dónde harás contacto con la pelota".
6.Haz el swing con potencia y pronación
El último paso del servicio es conectar con la pelota cuando esté en su punto más alto en el aire. En este paso del movimiento, te impulsarás con el pie trasero y balancearás la raqueta hacia delante y hacia abajo.
Para los principiantes es importante simplemente conectar con la pelota en el punto más alto del lanzamiento y continuar", explicó Evrard. "Cuando se hace de manera correcta, el cuerpo y el brazo se relajan al final del movimiento, lo que provoca pronación o rotación en el brazo, de modo que la raqueta termina en el lado opuesto del cuerpo", señaló. "Sin embargo, esto es un poco más avanzado".
Para cambiar los ejercicios de servicio, Evrard también recomendó que los principiantes intenten sacar hincados. "Te enseña a aprender a lanzar bien la pelota: debes lanzar la pelota alto y debes golpearla con el brazo extendido", señaló.
Texto: Amy Schlinger, NASM C.P.T.