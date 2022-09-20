Cómo enseñarle a los adultos a servir en el tenis

No importa la naturaleza del partido, todos los partidos de tenis empiezan con un servicio. Y si bien esto puede parecer que todo el mundo lo sabe, es menos conocido que el servicio es el golpe más difícil e importante en el tenis.

"Un servicio representa un 50 por ciento de los puntos que sirves o que devuelves en un partido", comentó Anthony Evrard, quien está certificado por el PTR y es un exjugador de tenis profesional belga. "A diferencia de un golpe de derecha o de revés que viene desde el otro lado de la red, un servicio, como un tiro libre en el básquetbol, es el único tiro sobre el que tienes el 100 por ciento de control. Pero incluso con el control total, es el golpe más difícil de hacer de manera consistente".

Y si bien aprender el movimiento puede ser desafiante, es crucial aprender los conceptos básicos para mejorar tu juego en general.

Para aprender cómo servir de manera correcta, es útil dividir el servicio en "puntos de control", afirmó Christo Schultz, entrenador principal de tenis masculino en Brandeis University.