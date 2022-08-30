Cómo responder de forma más positiva a (casi) todo
Asesoramiento
Esta práctica de mindfulness puede ayudarte a perseverar a través del dolor y las emociones negativas, y es más que simple.
- Un concepto llamado aceptación consciente puede ayudarte a evitar que los sentimientos negativos se conviertan en una avalancha emocional.
- Para comenzar, intenta ver las situaciones como si fueras un observador objetivo, no un participante.
- Podrías tener sentimientos más positivos y sentirte más capaz de superar los desafíos tras realizar un ejercicio breve.
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Si llevas tiempo esperando a que termine esta moda de la meditación, tal vez quieras replantearte la idea e incluso intentarlo. La investigación muestra que esta práctica puede brindar muchos beneficios para la salud, incluida la reducción del estrés y una mejora en el estado de ánimo, los cuales pueden ayudarte a perseverar cuando pasas por momentos difíciles en la vida. Además, no requiere un gran compromiso de tiempo para obtener algunos de esos resultados. De hecho, según un estudio hecho por investigadores de Yale, Columbia, la Universidad de Colorado Boulder y Dartmouth, un curso breve de capacitación en mindfulness puede ayudarte a aprender cómo lidiar mejor con el dolor y las emociones negativas.
La ciencia detrás del Om
Vale la pena analizar ese estudio: en él, los investigadores contaron con participantes que nunca antes habían meditado. Asistieron a una clase de 30 minutos de aceptación consciente, donde aprendieron qué significa este concepto (la evaluación y aceptación de una situación sin emitir juicios) y cómo funciona (por ejemplo, tras quedarte a nada de superar tu mejor marca personal, debes reconocer lo ocurrido y aceptar la decepción que puedas sentir sin llegar a la culpa, el enojo o la debilidad). También se les presentaron metáforas centradas en conducir un autobús o soportar inmóviles una tormenta (te lo explicamos más adelante) para ayudarles a saber cómo aplicar este enfoque a las situaciones de la vida real.
Inmediatamente después, los participantes recibieron instrucciones de reaccionar naturalmente al ver imágenes neutras y negativas, y al sentir temperaturas cálidas y muy altas. Luego se les dijo que reaccionaran ante las mismas situaciones con aceptación consciente. Cuando los participantes aceptaban una imagen negativa o un calor elevado, experimentaban menos emoción negativa y dolor físico que cuando reaccionaban de forma natural.
¿La razón? Te presentamos una: según el Dr. Kevin N. Ochsner, coautor del estudio, profesor y director del Departamento de Psicología de la Universidad de Columbia, la aceptación consciente cambia la forma en que interpretas lo que algo significa para ti. Otro nombre para esa interpretación es "valoración", y determina todas tus emociones.
"La aceptación consciente puede alterar tu valoración al darte la sensación de que ya no estás dentro de una experiencia; como si solo observaras lo que sucede y no participaras realmente en ella", explica. Por ejemplo, supongamos que tu objetivo era completar 10 flexiones y tuviste que apoyarte en las rodillas en la novena. Tu valoración podría hacerte interpretar lo sucedido como que te faltó una y, por lo tanto, te frustrarías. O bien podría ayudarte a reconocer que has llegado más lejos que nunca y motivarte a esforzarte más la próxima vez que tengas la tentación de rendirte.
"Las personas tienden a dejar que sus sentimientos se acumulen unos sobre otros como una bola de nieve. Se sienten ansiosas y asustadas, luego se enojan porque están ansiosas y asustadas, luego están tristes porque están enojadas, y así sucesivamente. Pero si pueden aceptar conscientemente la reacción inicial de cómo se sienten realmente, entonces fluirá a través de ellas, no amplificarán las cosas y su respuesta emocional no será ni tan intensa ni tan duradera", aclara Ochsner. En otras palabras, la aceptación consiente te permite soltar, algo a tener en cuenta la próxima vez que las cosas no salgan como esperabas.
Tu puerta de entrada a la aceptación consciente
Suena... ¿lindo? Lo es. Inténtalo con esta introducción a la aceptación consciente, basada en ejercicios del estudio de Ochsner.
- Siéntate cómodamente en una habitación tranquila sin distracciones. Dedica de dos a cinco minutos a concentrarte en tu respiración. Entonces, imagina que estás manejando un autobús. Los pasajeros suben y bajan, pero el autobús sigue moviéndose. Algunos pasajeros son ruidosos y desagradables. Piensa que representan las emociones desagradables o los pensamientos inquietantes. Reconoce y acepta su presencia sin reaccionar ante ellos. Cuando bajen del autobús, sigue conduciendo.
- Otro enfoque: imagina que estás fuera y se acerca una tormenta. El suelo, los árboles, los edificios y tú, todos siguen allí, ya sea que llueva, nieve o haya sol. En lugar de huir, acepta que la tormenta está allí. Entonces, déjala pasar.
- Cuando llegue el momento, pon en práctica lo que has aprendido. Si sientes que se está gestando una gran emoción, en lugar de juzgar si es "buena" o "mala", derívala a tu conductor de autobús interno o al observador de tormentas e intenta prestar atención a lo que sientes, luego suéltalo o déjalo pasar.
Lo mejor de este ejercicio es que puedes ver mejoras después de una sola sesión corta. Y cuanto más practiques la aceptación consciente, más fácil y natural se volverá, asegura Ochsner. "Si puedes dedicar unos minutos al día a concentrarte solo en tu respiración, sentarte pacientemente con tus sentimientos y observar lo que sucede en la mente y el cuerpo, ese es el primer paso para mejorar tu capacidad de aceptar, y cambiar, cosas en tu vida".
A nadie puede aburrirle algo así.
Texto: Lindsey Emery
Ilustración: Sebastien Plassard
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