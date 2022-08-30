Cómo responder de forma más positiva

Vale la pena analizar ese estudio: en él, los investigadores contaron con participantes que nunca antes habían meditado. Asistieron a una clase de 30 minutos de aceptación consciente, donde aprendieron qué significa este concepto (la evaluación y aceptación de una situación sin emitir juicios) y cómo funciona (por ejemplo, tras quedarte a nada de superar tu mejor marca personal, debes reconocer lo ocurrido y aceptar la decepción que puedas sentir sin llegar a la culpa, el enojo o la debilidad). También se les presentaron metáforas centradas en conducir un autobús o soportar inmóviles una tormenta (te lo explicamos más adelante) para ayudarles a saber cómo aplicar este enfoque a las situaciones de la vida real.

Inmediatamente después, los participantes recibieron instrucciones de reaccionar naturalmente al ver imágenes neutras y negativas, y al sentir temperaturas cálidas y muy altas. Luego se les dijo que reaccionaran ante las mismas situaciones con aceptación consciente. Cuando los participantes aceptaban una imagen negativa o un calor elevado, experimentaban menos emoción negativa y dolor físico que cuando reaccionaban de forma natural.

¿La razón? Te presentamos una: según el Dr. Kevin N. Ochsner, coautor del estudio, profesor y director del Departamento de Psicología de la Universidad de Columbia, la aceptación consciente cambia la forma en que interpretas lo que algo significa para ti. Otro nombre para esa interpretación es "valoración", y determina todas tus emociones.

"La aceptación consciente puede alterar tu valoración al darte la sensación de que ya no estás dentro de una experiencia; como si solo observaras lo que sucede y no participaras realmente en ella", explica. Por ejemplo, supongamos que tu objetivo era completar 10 flexiones y tuviste que apoyarte en las rodillas en la novena. Tu valoración podría hacerte interpretar lo sucedido como que te faltó una y, por lo tanto, te frustrarías. O bien podría ayudarte a reconocer que has llegado más lejos que nunca y motivarte a esforzarte más la próxima vez que tengas la tentación de rendirte.

"Las personas tienden a dejar que sus sentimientos se acumulen unos sobre otros como una bola de nieve. Se sienten ansiosas y asustadas, luego se enojan porque están ansiosas y asustadas, luego están tristes porque están enojadas, y así sucesivamente. Pero si pueden aceptar conscientemente la reacción inicial de cómo se sienten realmente, entonces fluirá a través de ellas, no amplificarán las cosas y su respuesta emocional no será ni tan intensa ni tan duradera", aclara Ochsner. En otras palabras, la aceptación consiente te permite soltar, algo a tener en cuenta la próxima vez que las cosas no salgan como esperabas.