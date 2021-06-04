Usa este truco mental para ayudarte a controlar tu reactividad

Si alguna vez viste a algún cliente grosero explotando con un mesero en un restaurante y pensaste: "Pobre, ese mesero es un santo por no responder mal", sabes que la calma de Yoda existe. Seguro, es posible que el mesero esté acostumbrado a clientes que creen que tienen privilegios o que tenga la indicación de no enfrentar al cliente en esas situaciones. También es posible que haya llegado a dominar lo que muchos psicólogos expertos llaman "la pausa".

La pausa es el momento entre un evento disparador y tu respuesta, ya sea verbal o física, dice Djuan Short, licenciada en trabajo social clínico y maestra de yoga registrada de Filadelfia. Ese momento en el tiempo, que puede durar desde unos segundos a mucho tiempo más, te permite controlar lo que sucederá después y actuar con intención, dice Short, transformando una reacción impulsiva en una consciente.

¿Cómo? Al hacer una pausa se crea la autoconciencia porque te obligas a desacelerar y sintonizar contigo para poder recuperar tus ideas y eliminar las que no sean productivas. Es una habilidad que no todos tenemos, aunque no por nuestra culpa.

"Nuestro mundo no nos da la oportunidad de desarrollar esta habilidad", dice Raquel Martin, PhD, licenciada en psicología clínica de Nashville. "Sentimos que debemos responder en el instante". Eso es porque la sociedad de hoy en día prioriza la inmediatez por sobre la calma y el temple, y casi siempre caemos en enojos porque no tenemos la oportunidad de procesar todo lo que sucede, dice Martin.

Cuando en una situación reaccionas de manera negativa, generalmente es porque sientes estrés, inseguridad o amenaza (esto incluye sentir enojo u ofensa, que puede hacer que sientas todo como un ataque personal), dice Short. Cualquiera de esos sentimientos pueden disparar el sistema nervioso simpático de tu cuerpo, que es el responsable del proceso de lucha, huida o parálisis. Incluso podrás notar que tu frecuencia cardíaca y respiración se aceleran, tus músculos se tensan y comienzas a sudar. Esta respuesta es un mecanismo de defensa que te prepara para reaccionar rápidamente ante situaciones que amenacen tu vida, dice Short. Pero el tráfico embotellado y tener demasiados pendientes no amenazan la vida, sin importar cuánto nos hagan querer gritar o huir.