¿Qué es la regulación del sistema nervioso y cómo hacerlo?

La regulación del sistema nervioso nos plantea la pregunta: ¿qué parte del sistema nervioso se quiere regular exactamente?

Cuando los expertos hablan de regulación del sistema nervioso, por lo general se refieren a crear un mejor equilibrio entre el sistema nervioso simpático (relacionado con la respuesta de "lucha o escape" o de "vamos, vamos") y el sistema nervioso parasimpático (que interviene en el descanso y en la recuperación), explicó la Dra. Arielle Schwartz, psicóloga clínica y profesora de yoga.

Cada uno de estos sistemas es un componente del sistema nervioso autónomo, que es la parte del sistema nervioso periférico que funciona automáticamente, sin darse cuenta. Y ambos son necesarios. Desde hace ya mucho tiempo, el sistema nervioso simpático tiene una mala reputación por iniciar la respuesta al estrés. Sin embargo, también es lo que permite que puedas correr y bailar. El sistema nervioso parasimpático permite descansar para así poder volver a hacerlo todo al día siguiente.

Lo ideal es que los dos sistemas funcionen juntos en armonía, como el yin y el yang. Sin embargo, comenzarás a tener problemas si frecuentemente estás en alerta máxima, porque el estrés continuo implica la activación continua del sistema nervioso simpático. Y, según una reseña publicada en un artículo de 2016 de la revista Current Neuropharmacology, esto puede causar una inflamación asociada a la depresión. La inflamación lleva mucho tiempo relacionada con la depresión en numerosas investigaciones.

Si sientes agotamiento o agobio, los expertos dicen que activar el nervio vago (parte del sistema nervioso parasimpático que va del cerebro a los intestinos) puede ayudar a restablecer el equilibrio. Esto se debe a que el nervio regula el estado de ánimo, reduce la frecuencia cardíaca y contribuye al descanso.

"Muchos de nosotros no sabemos realizar prácticas que nos ayuden a acceder a la respuesta de relajación del sistema nervioso parasimpático", comentó Schwartz, y afirmó que para obtener un rendimiento atlético óptimo hay que descansar y recuperarse adecuadamente. "Es más difícil fluir o sentir que estás en la zona cuando no has descansado".

A continuación verás cómo activar el nervio vago para tener un estado con más energía y menos estrés, quizá hasta puedas llamarlo "regulado".