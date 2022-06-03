Para Raj Mistry, el calzado de running es mucho más que un simple calzado.



"Creo que es parte de tu historia", afirma el diseñador sénior de ropa Nike. "Cuando empiezas a tener una relación más estrecha con esta parte del equipo, te conectas con ella. Quieres que dure más tiempo".



Limpiar el calzado es una manera de fortalecer esa conexión y ser un cliente más consciente, si eso significa que volverás a comprar otros pares con menos frecuencia. "No lo voy a dejar tirado cuando salga un modelo nuevo o al cabo de unos kilómetros", explica Raj, quien se ha dedicado con pasión a conservar y cuidar prendas vintage a lo largo de su vida.



Raj nos enseña en el video anterior algunos trucos sencillos que podemos hacer a diario para mantener el calzado limpio y un método para lavarlo y restregarlo más a fondo cuando esté muy sucio.



Para obtener más consejos sobre cómo extender la vida útil de tu calzado de running, como la importancia de desatarlo o escribir una frase inspiradora en él, consulta nuestra guía completa.