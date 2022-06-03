Cómo limpiar tu calzado de running y causar el menor impacto posible en el planeta
Innovación
¿Quieres que tu calzado de running te dure más tiempo? Algo tan sencillo como limpiarlo puede ser útil. Raj Mistry, diseñador de ropa Nike, te muestra cómo las pequeñas acciones cotidianas pueden producir un gran impacto.
"Manos a la obra" es una serie en la que aprenderás una técnica táctil de un experto innovador.
Para Raj Mistry, el calzado de running es mucho más que un simple calzado.
"Creo que es parte de tu historia", afirma el diseñador sénior de ropa Nike. "Cuando empiezas a tener una relación más estrecha con esta parte del equipo, te conectas con ella. Quieres que dure más tiempo".
Limpiar el calzado es una manera de fortalecer esa conexión y ser un cliente más consciente, si eso significa que volverás a comprar otros pares con menos frecuencia. "No lo voy a dejar tirado cuando salga un modelo nuevo o al cabo de unos kilómetros", explica Raj, quien se ha dedicado con pasión a conservar y cuidar prendas vintage a lo largo de su vida.
Raj nos enseña en el video anterior algunos trucos sencillos que podemos hacer a diario para mantener el calzado limpio y un método para lavarlo y restregarlo más a fondo cuando esté muy sucio.
Para obtener más consejos sobre cómo extender la vida útil de tu calzado de running, como la importancia de desatarlo o escribir una frase inspiradora en él, consulta nuestra guía completa.
Presentado por Move to Zero, la iniciativa de Nike para lograr eliminar las emisiones de carbono y los desechos con el objetivo de proteger el futuro del deporte.
Video: Azsa West