Doce maneras de hacer que tu calzado de running dure más

Máximo kilometraje: 12 formas sencillas de extender la vida de tu calzado de running
Innovación
Los corredores comparten consejos para empezar a cuidar el equipo de manera simple, todos los días. La mejor parte es que estas sugerencias pueden ayudarte a reducir los desechos y practicar el running de manera más consciente.
"Todos somos innovadores" es una serie acerca de los desafíos que enfrentan los atletas y cómo superarlos a través del pensamiento innovador.
En el verano de 2020, la corredora de Londres, Dora Atim, se encontró a sí misma en la campiña inglesa.
"Literalmente rompí en llanto en el medio del bosque", recuerda. "Pero fue una sensación de alivio, de alegría. No podía creer que tuviera acceso a esto".
Y es un tipo de conexión que tiene sentido. Cuando corres en un espacio admirando su belleza y sintiendo su poder, es natural que quieras preservarlo.
La buena noticia es que cuidar mejor al planeta es muy parecido a convertirse en un mejor corredor: tus hábitos diarios aportan lo suyo. Incluso algo tan pequeño como cuidar tu calzado deportivo para que dure más puede marcar una gran diferencia con el tiempo si hace que sea menos probable que compres otro par antes de necesitarlo.
Consultamos a nuestra comunidad de running global, de la que forman parte desde atletas profesionales hasta el apasionado equipo de diseño de Nike, para saber cómo sacan el mayor provecho de sus equipos. No tenemos todas las respuestas, pero podemos aprender muchísimo de cada uno. Consulta las perlitas de conocimiento favoritas que incluimos a continuación y descubre cuáles son las que más te gustan. Hagamos esto juntos.
Tu calzado es tu amigo. Las diseñadoras de Nike, Rikke Bonde (I) y Shelby Wauligman (D) nos muestran formas de crear una conexión personal con su equipo, como escribir mensajes inspiradores y cambiar las agujetas.
1. Crea un vínculo con tu equipo
"Crear empatía por las cosas que tenemos: esa es una gran oportunidad para adoptar prácticas más sustentables", dice Shelby Wauligman, una diseñadora de ropa de running de Nike. "Cuando respetamos las cosas, es más probable que podamos extender su vida útil".
Crear un vínculo con tu calzado de running puede venir de algo tan simple como cambiar las agujetas por unas personalizadas, escribir una cita inspiradora en él o ponerlo en la maleta cuando salgas. Así lo hace Raj Mistry, un diseñador de ropa sénior de Nike que viajó por todas partes con su calzado de entrenamiento, desde Edimburgo, la ciudad del castillo, hasta las calles de Hanói.
Haz que tú y tu calzado estén preparados para el éxito a largo plazo. Como los corredores Chantal González, Amritpal Ghatora y Kelechi Okorie (izquierda a derecha), elige el calzado que ofrezca el mejor rendimiento para las distancias, superficies y tipos de carreras que practicarás.
2. Corre con el calzado adecuado para cada actividad
Te dejamos algunos consejos para la próxima vez que vayas de compras: "Pregúntate qué quieres de tu carrera, no qué quieres de tu calzado", advierte Jo Micheli, un EKIN residente en Los Ángeles (nuestro nombre para un experto en productos Nike que, además, se escribe "Nike" al revés).
Si quieres obtener lo mejor de tu calzado y de tu carrera, pregúntate "por qué" antes de comprarlo. ¿Quieres incorporar un poco de naturaleza? El calzado de trail running soportará mejor el terreno rocoso y variado. Si lo que quieres es acumular kilómetros en el asfalto o la cinta para correr, el calzado con amortiguación para la carretera será la mejor opción.
Londres, Inglaterra, julio de 2021. Para Dora Atim, que fundó Ultra Black Running el año pasado para que las mujeres negras, y las personas no binarias la acompañaran en los senderos al aire libre, el running es una fuente de cuidado personal y empoderamiento. No hace falta decir que lo da todo cuando se prepara para recorrer unos kilómetros. "Soy una ferviente creyente de que tienes que verte bien cuando corres. De lo contrario, no sentirás los beneficios", dice. "Tienes que sentir que te ves espectacular en el atuendo que elijas".
Londres, Inglaterra, julio de 2021. Para Dora Atim, que fundó Ultra Black Running para que las mujeres negras y las personas trans y no binarias la acompañaran en los senderos al aire libre, el running es una fuente de cuidado personal y empoderamiento. Es por eso que hace que cada parte del proceso, desde la hidratación hasta la vestimenta, sea una ocasión especial. "Soy una ferviente creyente de que tienes que verte bien cuando corres", dice. "Tienes que sentir que te ves espectacular en el atuendo que elijas".
3. Reserva tu calzado solo para correr
"Cada calzado tiene una expectativa de vida útil y cada vez que está en tu pie, está viviendo parte de esa vida", dice Chris Bennett, Global Head Coach de Nike Running. "¿Sientes que tu calzado no te brinda una gran respuesta inmediata y solo corriste unos 300 kilómetros? Sí, claro, pero viviste con ellos unos 800". Así que la próxima vez que salgas a hacer recados, recuerda que usar el calzado de running puede significar una carrera menos en la carretera con ese par.
De manera similar, si tu costumbre es quemar preciados kilómetros en caminar con tu calzado de running para amoldarlos, prueba esta sugerencia del corredor de media distancia profesional Craig Engels: "Lo que hago es sacar las plantillas del calzado viejo y las coloco en el nuevo", dice y señala que las plantillas ya usadas evitan que el pie se acalambre y así puede arrancar a toda marcha con un calzado recién sacado de la caja.
El EKIN Jo Micheli muestra la manera correcta e incorrecta de quitarte el calzado de running. ¡Cada pequeño detalle marca la diferencia!
4. Desamarra las benditas agujetas
Cuando decimos que estos consejos son sencillos, es porque lo son. Incluso tomarse un breve momento para desamarrar las agujetas a la larga pueden marcar la diferencia en la vida de tu calzado de running.
Cada vez que te quitas el calzado aún amarrado (por favor, no lo hagas) estarás desgastando la integridad estructural del talón. "En cuanto el talón empieza a romperse, tus sesiones de running empeoran", advierte Jo. Este mal hábito, que es muy común, también puede hacer que te pongas el calzado con las agujetas aún amarradas en tu siguiente día de running. Estarás creando el doble de daño, sin mencionar que el soporte se reducirá por debajo del promedio. En conclusión, tómate el tiempo para desamarrar el calzado de la manera adecuada, por el bien del calzado y tu pie. Ambos ganarán.
¿Las agujetas no son lo tuyo? Puedes optar por un calzado que sea fácil de poner y quitar de la línea Nike FlyEase o probar un par personalizado con Nike By You, con opciones de bloqueo regulable en modelos seleccionados. Una gran solución.
El calzado seco es un calzado feliz. El entrenador de running de Londres, Amritpal Ghatora nos muestra una manera fácil de ayudar a tu calzado a repeler la humedad y las bacterias: rellenarlo con periódico después de correr.
5. No te olvide de secarlo
La humedad que pasa desapercibida puede acortar drásticamente la vida útil del calzado. "Las bacterias crecen allí. Debes recordar que sudas dentro del calzado, además de correr por arroyos y charcos", explica el entrenador Bennett. "Un motivo por el que un calzado puede no llegar a los 500 o 600 kilómetros no es que haya perdido la funcionalidad, la amortiguación o la respuesta inmediata, sino que huele mal".
Para evitar esto, asegúrate de que el calzado se seque completamente después de cada carrera. Comienza por guardarlo en un lugar donde haya un buen flujo de aire.
¿Muy empapados? Ve un paso más allá y rellena el calzado con periódico arrugado para absorber el agua y acelerar el proceso de secado. Raj, el diseñador de ropa, incluso tiene un cubo de arroz en su garaje para secar el calzado: algo parecido al truco que de seguro usaste para extraer la humedad de un celular mojado.
Un consejo con el que están de acuerdo la mayoría de los corredores con los que hablamos es evitar el secador. Según nuestros ingenieros de calidad (el equipo que prueba los productos Nike y los hace pasar por los elementos en un laboratorio especial), el calor elevado no es ideal para los pegamentos y agentes de unión que mantienen al calzado armado.
6. Da un respiro al calzado y prueba alternarlo con otro par
El calzado de running también necesita días de descanso. "[Es como] darle una bebida de recuperación", dice el entrenador y maratonista Amritpal. "Bríndale un enfriamiento poscarrera para que esté listo la próxima vez".
¿Cuánto tiempo de descanso? Los ingenieros indican que no menos de 24 a 48 horas. Dicen que aunque el tiempo exacto de recuperación de un calzado depende de múltiples factores (material, peso, terreno, distancia), permitirle un tiempo amplio para la descompresión de la espuma de la entresuela después de una carrera ayudará a que brinden el soporte que necesitas para la siguiente salida y a retener más respuesta inmediata con el tiempo.
Si corres con más frecuencia, tienes un buen motivo para comenzar a intercalar el calzado. Aunque gastar en otro par es una inversión por adelantado, puede ayudarte a garantizar que tu calzado se mantenga en la mejor forma el mayor tiempo posible y evitar cambiarlo anticipadamente por el uso excesivo.
Londres, Inglaterra, julio de 2021. Luego de una pausa durante la pandemia, Dora espera regresar a las carreras de trail running semanales con el grupo que, antes del encierro, formaban entre 30 y 40 personas. "Las mujeres negras necesitamos este espacio para ser nosotras mismas porque constantemente tenemos que cambiar nuestra forma de ser para encajar en una narrativa, o se nos excluye de manera constante o somos invisibles", dice. "Esto es por ellas. Evolucionó para convertirse en algo increíble".
Londres, Inglaterra, julio de 2021. Luego de una pausa durante la pandemia, Dora espera regresar a las carreras de trail running semanales que, antes del encierro, reunían entre 30 y 40 personas. "Las mujeres negras necesitamos este espacio para ser nosotras mismas porque constantemente tenemos que cambiar nuestra forma de ser para encajar en una narrativa, o se nos excluye de manera constante o somos invisibles", dice. "Esto es por ellas. Evolucionó para convertirse en algo increíble".
7. Cambia el terreno para mejor
"No todas las superficies son iguales", señala el Coach Bennett. "No necesitas la misma amortiguación cuando corres sobre césped, ya que este hace parte del trabajo por ti". Cuando puedas, sugerimos que alternes correr en superficies más suaves (césped, senderos, pistas, arena) para darle un descanso tanto a tu equipo como a tu cuerpo. Les aconsejaba lo mismo a los corredores de pista y campo traviesa de la secundaria, para quienes comprar varios pares de calzado de running era imposible. Pero incluso los corredores de élite como Craig apuestan por esta idea.
"Corremos entre 110 y 160 kilómetros por semana, y la meta es encontrar una superficie suave", dice Craig sobre el régimen de entrenamiento de su equipo y agrega que su pasto sintético (turf) preferido es la pista de ceniza. "Si corres en concreto, comprimes mucho más [tu calzado]".
Conoce tus números, en específico, tu kilometraje. El EKIN Jo Micheli demuestra lo fácil (y automático) que es hacer el seguimiento con la Nike Run Club App. Otras veces, Jo opta por un método más analógico: marcar en el calzado nuevo una "fecha de nacimiento" y registrar un cálculo aproximado de kilómetros mensuales a partir de esa fecha.
8. Haz el seguimiento de tus kilómetros
Para el calzado de running, la edad es solo un número. Cuánto tiempo los hayas tenido importa menos que cuántos kilómetros hayas acumulado con ellos. Como lo explica el Coach Bennett: "No es una caja de leche", o sea, no tiene una fecha de vencimiento, así que siéntete libre para desempolvar un viejo par que no haya recibido mucho uso. Pero una vez que esté en movimiento, presta atención al kilometraje.
¿Una forma fácil de hacerlo? Con la Nike Run Club App. Etiqueta tu calzado y un objetivo de kilometraje; la aplicación automáticamente registrará tus kilómetros en cada carrera y te notificará cuando llegues al objetivo.
Aunque el kilometraje no tampoco lo más importante en la vida útil de tu calzado, es la manera más fácil de calcular el estado aproximado. Según los ingenieros de calidad de Nike, la mayoría de los diseños de calzado se prueban para durar un mínimo de entre 300 y 500 kilómetros. La palabra clave allí es "mínimo", así que si llegas a esa marca y tu calzado aún se ve y siente bien, no lo descartes todavía. Aún puede tener bastante para dar.
Conoce tu cuerpo, conoce tu equipo. La excorredora de competencia y actual Athlete de Nike Store Danielle Girard nos muestra la importancia de los calentamientos y enfriamientos para identificar bien cualquier fuente de dolor.
9. Entiende la diferencia entre el cuidado del calzado y el cuidado personal
En cuanto aparecen dolores y molestias leves, es probable que algunos corredores comiencen a buscar un calzado nuevo. Pero la corredora Danielle Girard anima a los atletas que atiende a evaluar sus rutinas anteriores y posteriores a la carrera antes de tomar la decisión.
"¿Las pantorrillas te duelen mucho luego de cada carrera?", pregunta Danielle, que todavía es una corredora entusiasta. "Puede ser porque tu calzado está dañado y necesitas uno con más amortiguación, o podría ser simplemente que tienes las pantorrillas tensas y debes estirar un poco más". En otras palabras, quizás seas tú y no el calzado.
Cuanto más corras, más en sintonía estarás con tu cuerpo y tu equipo, y podrás resolver mejor los problemas que surjan. Mientras tanto, recuerda realizar el calentamiento y el enfriamiento en cada carrera antes de llegar a conclusiones sobre el calzado. Y, por supuesto, monitorea de cerca cualquier incomodidad recurrente o constante.
Londres, Inglaterra, julio de 2021. "Para mí la sustentabilidad empieza con tu kit. ¿Se lo vas a dar a alguien? ¿Con qué frecuencia compras nuevo?". Otra gran manera de marcar lana diferencia es tomarte el tiempo para limpiar de manera correcta el calzado, ya sea una puesta a punto rápida después de cada carrera o un lavado más profundo. "Tengo un día de lavado para mi calzado para poder sacarle el mayor provecho", dice Dora. "Se ve como recién sacado de la caja y yo me siento genial porque no tengo que comprar un par nuevo".
"Para mí la sustentabilidad empieza con tu kit. ¿Se lo vas a dar a alguien? ¿Con qué frecuencia compras nuevo?", plantea la entrenadora de running residente de Londres. Otra gran manera de marcar la diferencia es limpiar de manera correcta el calzado, ya sea una puesta a punto rápida después de cada carrera o un lavado más profundo, según sea necesario. "Tengo un día de lavado para mi calzado para poder sacarle el mayor provecho", dice Dora. "Se ve como recién sacado de la caja y yo me siento genial porque no tengo que comprar un par nuevo".
10. Aprende cuándo (y cómo) lavar el calzado
"[Limpiar el calzado] evita que todo el polvo y la suciedad queden atrapados en las costuras y áreas donde no es deseable que esté. Aporta longevidad al material", dice Rikke Bonde, diseñadora de materiales de Nike y ultracorredora entusiasta. "Si lo lavas bien, durará más".
A algunos corredores con los que hablamos les gusta limpiar el calzado a fondo con un jabón neutro y agua de tanto en tanto, como Kelechi Okorie, creativo de Londres y miembro del club de running TrackMafia, que se ha propuesto limpiar su calzado una vez por mes.
Otros optan por técnicas más delicadas para mantener su calzado en buen estado. Shelby, diseñadora de Nike, sugiere limpiar el exceso de lodo sobre un poco de pasto, usar un palo para retirar los restos de suciedad pegados a la suela y usar toallas de tela reutilizables cuando sea necesario.
Muchas personas preguntan si pueden meter el calzado en la lavadora, pero los corredores con los que hablamos prefieren tomarse el tiempo de lavarlo a mano. Tómalo como otra oportunidad para crear un vínculo con tu calzado (Referencia: consejo n.° 1).
No temas hacer pequeños arreglos. Arriba, la diseñadora de materiales Rikke Bonde cose una pequeña rasgadura. Lo llama "meditación" porque lo ve como una oportunidad de conectar de manera plena con ella misma y su equipo.
11. Repara lo que puedas
El calzado de running es complejo, pero repararlo no tiene que serlo también. "Si las cosas se rompen pero la estructura general todavía es buena, yo los repararía", dice el corredor londinense Kelechi, quien aprendió a coser una rasgadura en la parte superior de su Epic React mirando un video de YouTube sobre técnicas de costura. "Puedes googlear cualquier cosa".
Aunque las grandes reparaciones estructurales deberían dejarse en manos de profesionales, los arreglos básicos de la parte superior y la suela son algo que cualquier corredor puede intentar hacer. A veces es tan fácil como cambiar las agujetas, si están deshilachadas, o reforzar áreas de mucho desgaste con un trozo de cinta.
"No soy demasiado perfeccionista con mis cosas", dice Rikke, diseñadora de materiales que lleva un kit de costura en sus supercarreras. "Sé que si hago un buen trabajo, o si al menos lo intento, podré usarlo o volver a repararlo".
La vida sigue. Puede que tu calzado viejo no pueda con más carreras, pero aún puedes usarlo sobre la marcha o en el jardín, como hace el entrenador Bennett. Solo reconoce ese momento al ver las señales que te lo digan, como lo demuestra Amritpal Ghatora.
12. Reconoce y celebra la jubilación de tu calzado
"El objetivo no es extender la vida de un calzado por toda la eternidad, sino que dure el tiempo para el que fue diseñado", dice Coach Bennett. "No intentamos traer un calzado muerto del más allá".
Entonces, ¿cómo puedes darte cuenta de que el calzado llegó al final del camino? Existe una cantidad de factores que debes considerar. Primero, el kilometraje que haya acumulado. (Recuerda: entre 300 y 500 kilómetros es la duración ideal de acuerdo con nuestros ingenieros de calidad). Luego, controla tu calzado y tu cuerpo. ¿Muestra señales visibles de desgaste? ¿La suela ya no tiene relieves y es solo una superficie lisa? ¿Obtienes menos respuesta o necesitas períodos de recuperación más largos después de una carrera? Si esto te suena familiar, entonces... ¡felicitaciones! Le diste a tu calzado una vida larga y gratificante. Debes sentir orgullo y, obviamente, dejar de correr con él.
Aunque ya no podrá salir a correr contigo, esto no significa que tengas que despedirte para siempre. Si tu viejo calzado todavía está en una buena condición de uso, puedes optar por darle una segunda vida como calzado para caminatas diarias o para realizar tareas de jardinería. Incluso puedes donarlo a un nuevo dueño. Una vez que realmente esté acabado, puedes descartarlo, sea el tipo de calzado atlético que sea, en las Nike Stores seleccionadas que participen en los programas de reciclado.
Ahora que lo sabes, corre la voz
Tus hábitos diarios suman: imagina la diferencia que pueden marcar nuestras acciones colectivas cuando todos trabajamos juntos. Si aprendiste algo nuevo sobre cómo cuidar tu calzado, compártelo con otros.
"La comunidad del running es un gran lugar donde hacerlo, porque está lleno de personas realmente consideradas que aman salir al aire libre para disfrutar una buena carrera. Esa conexión con el medio ambiente está incorporada", dice Shelby, diseñadora de Nike, que corre para despejar la mente y mantenerse inspirada. "Normaliza el cuidado de las cosas que posees. Cuanta más gente lo haga, más cambiará la cultura".
Presentado por Move to Zero, la iniciativa de Nike para lograr eliminar las emisiones de carbono y los desechos con el objetivo de proteger el futuro del deporte.
Texto: Emily Jensen
Fotografía: Holly-Marie Cato