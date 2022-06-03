Doce maneras de hacer que tu calzado de running dure más

La humedad que pasa desapercibida puede acortar drásticamente la vida útil del calzado. "Las bacterias crecen allí. Debes recordar que sudas dentro del calzado, además de correr por arroyos y charcos", explica el entrenador Bennett. "Un motivo por el que un calzado puede no llegar a los 500 o 600 kilómetros no es que haya perdido la funcionalidad, la amortiguación o la respuesta inmediata, sino que huele mal".



Para evitar esto, asegúrate de que el calzado se seque completamente después de cada carrera. Comienza por guardarlo en un lugar donde haya un buen flujo de aire.



¿Muy empapados? Ve un paso más allá y rellena el calzado con periódico arrugado para absorber el agua y acelerar el proceso de secado. Raj, el diseñador de ropa, incluso tiene un cubo de arroz en su garaje para secar el calzado: algo parecido al truco que de seguro usaste para extraer la humedad de un celular mojado.



Un consejo con el que están de acuerdo la mayoría de los corredores con los que hablamos es evitar el secador. Según nuestros ingenieros de calidad (el equipo que prueba los productos Nike y los hace pasar por los elementos en un laboratorio especial), el calor elevado no es ideal para los pegamentos y agentes de unión que mantienen al calzado armado.