Cómo combinar una sudadera con gorro 

No importa cómo definas tu estilo personal, lo más probable es que tengas una sudadera con gorro en algún cajón. Esta prenda básica, deportiva y cómoda no es solo para relajarse en el sofá o ponérsela después del entrenamiento, es toda una declaración de moda. La gama de sudaderas con gorro Nike, desde coloridas hasta elegantes, te permite pasar el día con comodidad y estilo.

¿Qué se ve bien con una sudadera con gorro? Todo depende de dónde planees usarla. Para ir al gimnasio, puedes ponerte una sudadera con gorro gris sencilla encima de una playera ajustada y combinarla con unos leggings o unos joggers que hagan juego. Para los momentos en los que quieres un look más divertido, puedes combinarla con una chamarra de tejido Fleece colorida o con una falda de tenis. Estas combinaciones atemporales se ven modernas cuando eliges las prendas correctas. La clave para lucir un buen atuendo de sudadera con gorro es equilibrar las proporciones. Usa un estilo oversized con partes de abajo ajustadas o prueba un estilo cropped combinado con joggers holgados. Puedes coordinar un conjunto todo del mismo color para obtener un look más elegante o probar con una sudadera audaz para destacar un atuendo neutro.

A continuación, te damos cuatro ideas de atuendos sencillos para combinar una sudadera con gorro de la forma que sea más auténtica para ti.