Cómo combinar una sudadera con gorro
Consejos de estilo
La comodidad y el estilo se combinan con estas cálidas sudaderas con gorro Nike.
No importa cómo definas tu estilo personal, lo más probable es que tengas una sudadera con gorro en algún cajón. Esta prenda básica, deportiva y cómoda no es solo para relajarse en el sofá o ponérsela después del entrenamiento, es toda una declaración de moda. La gama de sudaderas con gorro Nike, desde coloridas hasta elegantes, te permite pasar el día con comodidad y estilo.
¿Qué se ve bien con una sudadera con gorro? Todo depende de dónde planees usarla. Para ir al gimnasio, puedes ponerte una sudadera con gorro gris sencilla encima de una playera ajustada y combinarla con unos leggings o unos joggers que hagan juego. Para los momentos en los que quieres un look más divertido, puedes combinarla con una chamarra de tejido Fleece colorida o con una falda de tenis. Estas combinaciones atemporales se ven modernas cuando eliges las prendas correctas. La clave para lucir un buen atuendo de sudadera con gorro es equilibrar las proporciones. Usa un estilo oversized con partes de abajo ajustadas o prueba un estilo cropped combinado con joggers holgados. Puedes coordinar un conjunto todo del mismo color para obtener un look más elegante o probar con una sudadera audaz para destacar un atuendo neutro.
A continuación, te damos cuatro ideas de atuendos sencillos para combinar una sudadera con gorro de la forma que sea más auténtica para ti.
1. Sudadera con gorro con chamarra y pants cargo
¿Tienes entradas para un próximo partido? ¿O tal vez te reunirás con una amistad para ponerte al día durante una cena informal? Una sudadera con gorro es una opción para mantener el cuerpo bien abrigado en un estadio o un restaurante sin sacrificar un look informal. Comienza con una sudadera con gorro sin cierre sencilla como la Nike Sportswear Club Fleece. Las prendas básicas modernas para actividades al aire libre, como una chamarra de tejido Fleece con cierre sobre una playera y pants cargo, logran un look relajado, y los tenis Nike Blazer agregan un toque final elegante.
2. Sudadera con gorro con leggings y camiseta de tirantes corta
En las mañanas frías de fin de semana, cuando vas a hacer mandados o a clase de pilates, necesitas un atuendo sencillo y cómodo, sin complicaciones. Usa una sudadera con gorro y cierre encima de tus prendas básicas de entrenamiento ajustadas para crear el tipo de atuendo que puedes ponerte en dos minutos cuando tienes prisa. Prueba prendas en tonos neutros que hacen juego para conseguir un look mejorado. Los Air Force 1 aportan un toque elegante y atemporal.
3. Sudadera con gorro con shorts de ciclismo y un chaleco
A la hora de combinar una sudadera con gorro con unos shorts de ciclismo, lo importante es elegir las proporciones correctas. Una sudadera con gorro oversized equilibra el look ajustado por debajo de la cintura. Para ir al gimnasio o salir a tomar algo, puedes ponerte un chaleco cómodo, un gorro y tenis deportivos para completar el look. Un buen atuendo de sudadera con gorro debe ser suave y cómodo. El ajuste espacioso y los detalles únicos del modelo Phoenix Fleece hacen que esta prenda destaque.
4. Sudadera con gorro con joggers
Algunos días, no hay nada mejor que relajarse en el sofá. Es entonces cuando querrás ponerte un conjunto deportivo completo, con una sudadera con gorro y pantalones deportivos que hagan juego. Combinar la parte de arriba y la de abajo, como con esta sudadera sin cierre y joggers con forro de tejido Fleece ACG, es una buena forma de sentirse en armonía, incluso cuando tu único plan es relajarte. Si acabas saliendo de casa, ponte una gorra de béisbol y los tenis más geniales que tengas. Nadie adivinará que acabas de levantarte del sofá.
Agrega Dynamic Air
Si ya tienes una sudadera con gorro favorita, una forma sencilla de renovar tu look es cambiar tus tenis de siempre por unos tenis llamativos. Desde el punto de vista del estilo, los Nike Air Max Dn8 están diseñados para los días en los que sales de tu zona de confort. Este modelo capta todas las miradas y está disponible en una variedad de combinaciones de colores intensos.
Desde el punto de vista de la funcionalidad, las dos unidades Air y los ocho tubos dinámicos de los Dn8 permiten la transferencia de presión del talón a la punta. Eso significa la máxima comodidad tanto si estás sudando en el gimnasio como si pasas toda la noche en la pista de baile. Son unos tenis diseñados para ser tan versátiles como tu sudadera con gorro favorita.
Texto: Aemilia Madden