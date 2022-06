Qué hacer con el calzado viejo

No todo el calzado puede reutilizarse sin más. Algunos pares están demasiado desgastados. Cuando eso suceda, puedes reciclar tu viejo calzado: los componentes textiles pueden usarse para hacer otra cosa, a veces incluso un nuevo par de calzado deportivo.



Algunas tiendas Nike en los EE. UU. y Europa ofrecen el servicio de reciclaje de calzado, así que consulta tu tienda local para saber si ellos participan. A través de estos programas, los materiales del calzado viejo donado (como goma, espuma, fibra, cuero y textiles) se recolectan, separan y reutilizan, o se procesan para convertirlos en nuevos materiales Nike Grind. Durante casi tres décadas, Nike ha incorporado materiales Nike Grind al diseño de productos, espacios de Retail y entornos de lugares de trabajo en todo el mundo, y ha usado materiales reciclados en cosas como muebles, tablas de skateboarding e incluso pistas para running. De hecho, desde 1992, Nike Grind ha reciclado casi 59 millones de kilos de materiales de calzado.



Nike Grind es parte de un programa de sustentabilidad de mayor alcance de Nike llamado Move to Zero, el cual impulsa la marca hacia un futuro con cero emisiones de carbono y cero desperdicios para ayudar a proteger el futuro del deporte. El objetivo es avanzar hacia un futuro circular, en el que todo se reutilice y nada se desperdicie.



Si no puedes reciclar tu calzado a través de tu Nike Store local, busca bancos de calzado o contenedores de reciclaje de calzado en tu zona para asegurarte de que tu calzado viejo vaya al lugar adecuado para su reutilización. También puedes comunicarte con centros de reciclaje más grandes para averiguar si ellos procesan calzado.