¿Cuándo fue la última vez que hiciste abdominales? Con la gran cantidad de máquinas para el core y programas de entrenamiento abdominal disponibles hoy en día, puede que te preguntes si este ejercicio clásico aún merece un lugar en tu rutina. La respuesta es sí. Los entrenadores defienden los abdominales porque son un movimiento fundamental que ayuda a desarrollar la fuerza del core y a mejorar la activación abdominal, independientemente de la condición física.

"Los abdominales pueden ser, sin duda, un ejercicio sólido para el core, especialmente cuando se realizan con intención y buena técnica", dice Phillip Solomon, entrenador personal certificado por la National Academy of Sports Medicine (NASM) e instructor de Barry's. "Son simples, accesibles y te enseñan a activar realmente los abdominales, en lugar de dejar que la parte baja de la espalda o los flexores de cadera hagan la mayor parte del trabajo durante el entrenamiento".

A continuación, aprende cómo hacer abdominales correctamente para sacar el máximo provecho del ejercicio, además de conocer variaciones que fortalecen distintas áreas del core.