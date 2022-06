¿Cómo debe quedar el calzado de running?

El calzado de running está disponible en cientos de estilos y colores, y se confeccionan con diversos materiales. Pero cuando se trata de encontrar el calzado de running adecuado para ti, solo tienes que centrarte en una cosa: el ajuste.

En una evaluación de julio de 2018, efectuada en el Journal of Foot and Ankle Research, se descubrió que hasta el 72% de las personas no utilizan calzado con el ajuste correcto, lo cual causa dolores y trastornos en los pies. Así que si el calzado te queda bien, úsalo, pero si no te queda bien, pruébate otro par. Y si quieres obtener el ajuste perfecto, sigue estos consejos.