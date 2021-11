Cómo encontrar el mejor calzado para pies anchos

Como no todos los fabricantes confeccionan calzados de diferentes anchos, es posible que te cueste encontrar el calzado que necesitas si tienes los pies anchos. En consecuencia, es posible que sientas la tentación de apretar el pie para que quepa en un calzado de ancho estándar solo para conseguir el diseño que más te gusta.

Pero usar una talla de calzado incorrecta puede tener consecuencias, como dolor, incomodidad, hinchazón, ampollas y dolor en el arco del pie a corto plazo. Con el tiempo, pueden aparecer juanetes, dedos de martillo, callos, uñas encarnadas, nervios oprimidos o espolones óseos, entre otros problemas.

El calzado inadecuado también está asociado con una mala salud de los pies en las personas mayores y en los diabéticos. Ambos grupos son más propensos a usar calzado demasiado estrecho, y los diabéticos corren el riesgo de padecer una enfermedad llamada neuropatía periférica, que puede provocar dolor, úlceras en los pies y amputación de las extremidades inferiores.

Un calzado que se ajuste correctamente también es un prerequisito para la comodidad y el rendimiento óptimo. Según un estudio publicado en marzo de 2020 en la revista Journal of Sports Science and Medicine, el calzado de running adecuado puede mejorar la comodidad, aumentar el rendimiento relacionado con la carrera y reducir potencialmente las lesiones.

Además, muchos calzados de running están diseñados para proporcionar beneficios específicos, como absorción de impactos o estabilidad. No obstante, en un estudio de julio de 2018, publicado en la revista Journal of Foot and Ankle Research, se descubrió que el calzado no puede cumplir con el propósito para el que fue diseñado si no se ajusta al pie correctamente.

Para mantener el ritmo de tu entrenamiento, encontrar el mejor calzado para tus pies puede significar la diferencia entre seguir en el juego o quedarte en el banco.