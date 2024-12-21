¿Es beneficioso usar el sauna después de un entrenamiento?

"Siempre que se aumenta la circulación de sangre rica en oxígeno, se verán mejoras en la función cardiovascular", señaló Galluci.

De hecho, en un estudio de 2019 en la revista Complementary Therapies in Medicine se descubrió que los cambios que le ocurren a tu corazón cuando te sientas en un sauna son similares a los que obtienes de un entrenamiento cardiovascular corto y de intensidad moderada.

"Vemos un aumento general de la frecuencia cardíaca y la temperatura interna, así como una mejor presión arterial y la redistribución de la sangre a través de los tejidos del cuerpo", señala Shawn M. Houck, D.P.T., especialista clínico certificado por la junta en fisioterapia deportiva y director clínico de Physical Therapy Central.

Todos estos efectos pueden ayudar a reducir las posibilidades de padecer enfermedades cardíacas y presión arterial alta (hipertensión). Los hallazgos de un estudio de JAMA Internal Medicine de 2015 que incluyó a 2300 hombres finlandeses revelan que el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca fue un 27 por ciento menor entre los que declararon usar el sauna de dos a tres veces por semana en comparación con los que dijeron usarlo solo una vez a la semana.

Sin embargo, siempre es una buena idea consultar a tu médico antes de ir al sauna para asegurarte de que no corras el riesgo de sufrir ninguna posible complicación cardíaca.