8 estiramientos relajantes para antes de irte a dormir

Relájate con estiramientos antes de irte a dormir
Entrenamiento
Por Kirsty Godso
Libera la tensión del día para un mejor descanso nocturno
Los músculos relajados pueden ayudarte a tener un mejor sueño en la noche. Te enseñaré esta rutina fácil de estiramiento para ayudarte a relajarte antes de ir a dormir.
Mantén cada estiramiento por lo menos 30 segundos. Si es de un solo lado, haz cada lado por 30 segundos.
Veremos
01. Estiramiento de los flexores de la cadera con rodilla en el piso
Esto estira los flexores de tu cadera incluyendo el psoas, el músculo del torso que conecta la espalda baja y la parte superior de la pierna.
02. Estiramiento 90/90
Un estiramiento genial para relajar la cadera si tienes los rotadores de la cadera contraídos y una buena alternativa a la pose de la paloma.
03. Estiramiento de la figura cuatro apoyada
Usa tu sofá, cama o silla para apoyarte, bajar y estirar los rotadores de la cadera, principalmente el músculo piriforme
04. Estiramiento de músculos dorsales
Sentirás que tus omóplatos se relajan hasta tus dorsales, los músculos más grandes en tu espalda.
05. Estiramiento de los músculos isquiotibiales apoyado
Usar un punto de apoyo te puede ayudar a relajar los músculos isquiotibiales si están contraídos.
06. Estiramiento de la rana
Este es un estiramiento genial para las ingles y la cadera.
07. Estiramiento acostado sobre el pecho
Si haces lagartijas, remo, cargas bolsas pesadas o trabajas en la computadora, este estiramiento ayuda a relajar los músculos del pecho, la parte delantera, hombros y brazos.
08. Posición del niño
Termina con esta pose de relajación mientras te conectas con tu respiración.
¡Ahora estás listo para un mejor descanso!