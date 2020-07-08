8 estiramientos relajantes para antes de irte a dormir

Los músculos relajados pueden ayudarte a tener un mejor sueño en la noche. Te enseñaré esta rutina fácil de estiramiento para ayudarte a relajarte antes de ir a dormir.



Mantén cada estiramiento por lo menos 30 segundos. Si es de un solo lado, haz cada lado por 30 segundos.



Veremos



01. Estiramiento de los flexores de la cadera con rodilla en el piso

Esto estira los flexores de tu cadera incluyendo el psoas, el músculo del torso que conecta la espalda baja y la parte superior de la pierna.