Posturas de yoga para aliviar el dolor de espalda

5 posturas de yoga para aliviar el dolor lumbar
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No todas las posturas de yoga son igual de eficaces para aliviar el dolor en la zona lumbar. Nosotros te recomendamos que pruebes estas cinco, a ver qué tal.
Si te duele la espalda, recuerda que a todos nos pasa. Los investigadores estiman que 65 millones de estadounidenses han sufrido un episodio reciente de dolor de espalda, y que aproximadamente 16 millones de adultos sufren un dolor crónico o persistente que limita su vida diaria. El dolor lumbar es el quinto motivo de consulta médica más común en Estados Unidos.
El dolor de espalda puede ser muy limitante, ya que, para desenvolvernos en nuestro día a día, solemos utilizar todos los músculos de esta zona. Lamentablemente, hacer ejercicio físico no garantiza que no lo vayas a sufrir. Los investigadores desconocen si los atletas sufren de dolor de espalda con más frecuencia que el resto de la población, pero concluyen que "el dolor en esta zona es común" entre los deportistas.
Los tratamientos para el dolor de espalda más comunes van desde la terapia física y las almohadillas eléctricas hasta los aerosoles de frío y los analgésicos. También hay estudios que demuestran la eficacia del yoga.
Cómo saber si una postura es buena para el dolor de espalda
El yoga puede ayudarte a aplacar el dolor lumbar, pero no todas las posturas son igual de eficaces. El doctor Rahul Shah, cirujano ortopédico de cuello y columna vertebral, recomienda elegir posturas de yoga que aumenten la flexibilidad de las caderas y la estabilidad del torso. El objetivo, de acuerdo con el doctor, es preparar los músculos para que la cabeza se mantenga alineada con la pelvis en todos los planos de movimiento.
Estas posturas, también llamadas asanas, aumentan la movilidad y relajan los músculos de la espalda y la cadera, lo que calma el dolor. Sin embargo, recuerda guiarte por el dolor: si una postura hace que te duela más la espalda, evítala. Si el dolor se vuelve crónico, pide cita con tu médico y pregúntale qué tratamiento recomienda para tu caso en concreto.
1. Postura del gato-vaca (Marjaryasana/Bitilasana)
Esta postura ayuda a aliviar la tensión en toda la columna vertebral, desde la parte superior y la zona intermedia hasta la zona lumbar, incluso en el coxis y las caderas. La postura del gato-vaca también aumenta la conciencia postural, lo que se traduce en una postura más erguida durante el día.
Cómo: primero, ponte en la postura de la mesa, con las manos y las rodillas sobre el tapete. Asegúrate de que las manos coincidan con los hombros, y las rodillas, con las caderas. La parte superior de los pies debe quedar apoyada sobre el tapete, de forma que estén completamente relajados. La columna debe quedar correctamente alineada y formar una línea recta, desde la coronilla hasta el coxis. Ahora, inhala mientras cambias a la postura de la vaca. Arquea la espalda mientras elevas la coronilla y el coxis, con la columna estirada. A continuación, exhala y haz la postura del gato. Lleva el ombligo hacia la columna y redondea la espalda hasta sacar una joroba. Alterna ambas posturas dentro de tu rango de movimiento.
Consejo profesional: en esta postura, los hombros deben estar relajados y alejados de las orejas. Al cambiar a la postura de la vaca, baja la barbilla, pero nunca toques directamente el pecho con ella.
2. Postura del perro boca abajo (Adho Mukha Svanasana)
Esta postura invertida, conocida como "postura del perro boca abajo" o simplemente "postura del perro", ayuda a fortalecer el tren superior del cuerpo y a estirar la zona lumbar y los isquiotibiales. Recuerda que las posturas invertidas pueden resultar problemáticas para las personas con problemas de articulaciones en el tren superior. Si al hacer la postura del perro boca abajo te duelen las articulaciones, evítala y prueba una postura de yoga diferente para aliviar el dolor de espalda.
Cómo: colócate en la postura de la mesa. Separa los dedos y haz fuerza con las manos mientras exhalas, aprieta los dedos de los pies y levanta las rodillas del tapete. Comienza a estirar las piernas y coloca el cuerpo en una especie de V invertida. Eleva las caderas hacia el cielo mientras empujas los talones hacia el tapete. Los brazos y las piernas deben estar totalmente rectos, pero sin forzar.
Consejo profesional: el peso debe quedar distribuido de manera uniforme entre las manos y los pies. Las manos debes utilizarlas completamente, como si estuvieras empujando hacia abajo con las palmas y con cada uno de los dedos.
3. Torsión espinal supina (Supta Matsyendrasana)
La torsión espinal supina suele hacerse al final de las sesiones de yoga, pero puedes practicarla en cualquier momento del día para estirar el pecho y aumentar la movilidad de la columna vertebral. De acuerdo con el doctor Shah, los movimientos que impliquen una torsión deben ser lentos y controlados, sin hacer ningún movimiento articular adicional. De esta forma, minimizarás los riesgos de hacerte un daño mayor.
Cómo: acuéstate sobre el tapete con los brazos estirados formando una T. Flexiona las rodillas y apoya las plantas de los pies sobre el suelo. Ahora estira la pierna derecha hacia abajo. A continuación, lleva la pierna izquierda sobre la derecha, con la rodilla en 90 grados. Deja que el peso de la pierna izquierda descanse en el suelo y coloca la mano derecha sobre el exterior de la rodilla derecha, si lo prefieres. Respira y descansa durante 30 segundos. Ahora haz lo mismo con el otro lado.
Consejo profesional: con el pecho completamente abierto y ambos hombros sobre el tapete, gira el tren inferior del cuerpo y estira las caderas, la parte exterior de los glúteos y la zona lumbar.
4. La media postura del señor de los peces (Ardha Matsyendrasana)
La media postura del señor de los peces es una torsión de columna sobre el suelo que estira y gira el tren superior del cuerpo. Entre sus ventajas, mejora la postura y alivia tensiones. Algunos entusiastas del yoga incluso afirman que esta postura ayuda a hacer la digestión. Antes de probar esta torsión, más avanzada, primero familiarízate con la torsión espinal supina.
Cómo: siéntate sobre el tapete con las piernas estiradas frente a ti. Ahora, lleva la pierna derecha debajo, de forma que el pie toque la parte exterior de la cadera izquierda. Flexiona la rodilla izquierda y coloca el pie izquierdo al lado de la rodilla derecha, por fuera. Apoya la mano derecha en el suelo, al lado de la cadera derecha. Exhala y gira el tren superior del cuerpo hacia la derecha, apartándolo de la pierna izquierda. Mantén los hombros relajados, el pecho abierto y la columna estirada. Tu mirada debe acompañar el sentido de la rotación. Coloca el codo izquierdo en 90 grados y pon la parte posterior del antebrazo sobre la parte exterior de la rodilla izquierda, con la palma abierta. Respira y relájate durante 30 segundos o tanto tiempo como te resulte cómodo. Vuelve a la posición inicial y haz lo mismo con el otro lado.
Consejo profesional: utiliza un cojín para que esta postura sea más fácil de practicar. Siéntate sobre un bolster o una manta doblada para estirar la zona de las caderas y conseguir una mayor rotación en la base de la columna vertebral.
5. Postura del niño (Balasana)
Esta inclinación es perfecta para aliviar el estrés y relajar los músculos de la zona lumbar, las caderas y los muslos.
Cómo: arrodíllate sobre el tapete, con las piernas flexionadas debajo de las caderas. Los dedos de los pies deben tocarse. Exhala y baja el tren superior y los hombros hacia el suelo. Extiende los brazos hacia delante y apoya las manos con las palmas sobre el tapete. Descansa la frente sobre el tapete. Quédate en esta posición tanto tiempo como lo necesites.
Consejo profesional: si no puedes juntar las rodillas, sepáralas y deja que el cuerpo caiga hacia el tapete entre las piernas. También puedes dejar los brazos a los lados con las palmas mirando hacia arriba.
Más posturas de yoga para la zona lumbar
Algunas posturas de yoga son buenas para la salud de la espalda, ya que aumentan la movilidad y la fuerza. De acuerdo con el doctor Shah, si fortaleces los músculos de las caderas y el torso, conseguirás una mejor postura y aliviarás tu dolor. Sin embargo, si no las haces bien, el dolor de espalda podría ir a más. Para probar estos asanas por primera vez y asegurarte de que tu postura es la adecuada, trabaja con un instructor de yoga o ve a clase de yoga.
- La postura del saltamontes (Salabhasana) es una postura de iniciación que se hace boca abajo sobre el tapete. Con los brazos estirados a cada lado, eleva la coronilla y los dedos de los pies en direcciones opuestas. Esta postura ayuda a fortalecer la parte posterior del torso y la parte posterior de las piernas. Ten en cuenta que no se recomienda si tienes una lesión grave en la espalda.
- La postura de la cobra (Bhujangasana) es un asana que consiste en estirar el pecho mientras estás boca abajo. En esta postura, las manos deben quedar debajo de los hombros y debes estirar el torso hacia arriba, como una cobra. Es eficaz para calmar el dolor de espalda, pero no arquees la espalda en exceso cuando levantes el pecho.
- La postura del triángulo (Trikonasana) se llama así por la forma que hace tu cuerpo al estirar la columna vertebral. Para hacerla, empieza separando los pies. Ahora, mientras inclinas el tren superior, mantén la columna recta y el pecho abierto. Recuerda doblar el cuerpo hacia un lado en vez de hacia delante para evitar más dolor. Esta postura es ideal para aumentar la flexibilidad y la fuerza de las caderas, lo que ayuda a prevenir el dolor de espalda.
- La postura del triángulo extendido (Utthita Trikonasana) aumenta la complejidad de la postura del triángulo al estirar más el brazo y levantar la mirada (opcional).
Posturas de yoga que debes evitar si te duele la espalda
Si te duele la espalda, será mejor que evites ciertas posturas de yoga. Los asanas que implican doblar la espalda hacia atrás no son para nada recomendables. Por ejemplo, la postura del camello o la de la rueda completa pueden empeorar el dolor de espalda.
Evita cualquier postura que aumente el dolor hasta que tengas la espalda mejor. "Por lo general, las posturas de yoga son un buen punto de partida para mejorar la postura y aliviar el dolor de espalda", explica el doctor Shah, "pero es importante detectar, en primer lugar, el origen de ese dolor".
Si el dolor de espalda persiste durante unas cuantas semanas, empieza a ser cada vez más frecuente o se extiende a otras partes del cuerpo, el doctor recomienda que pidas cita con tu médico de cabecera. Lo principal es que escuches tu cuerpo y prestes atención a sus necesidades para estar fuerte y saludable.
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