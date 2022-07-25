Posturas de yoga para aliviar el dolor de espalda

La media postura del señor de los peces es una torsión de columna sobre el suelo que estira y gira el tren superior del cuerpo. Entre sus ventajas, mejora la postura y alivia tensiones. Algunos entusiastas del yoga incluso afirman que esta postura ayuda a hacer la digestión. Antes de probar esta torsión, más avanzada, primero familiarízate con la torsión espinal supina.



Cómo: siéntate sobre el tapete con las piernas estiradas frente a ti. Ahora, lleva la pierna derecha debajo, de forma que el pie toque la parte exterior de la cadera izquierda. Flexiona la rodilla izquierda y coloca el pie izquierdo al lado de la rodilla derecha, por fuera. Apoya la mano derecha en el suelo, al lado de la cadera derecha. Exhala y gira el tren superior del cuerpo hacia la derecha, apartándolo de la pierna izquierda. Mantén los hombros relajados, el pecho abierto y la columna estirada. Tu mirada debe acompañar el sentido de la rotación. Coloca el codo izquierdo en 90 grados y pon la parte posterior del antebrazo sobre la parte exterior de la rodilla izquierda, con la palma abierta. Respira y relájate durante 30 segundos o tanto tiempo como te resulte cómodo. Vuelve a la posición inicial y haz lo mismo con el otro lado.



Consejo profesional: utiliza un cojín para que esta postura sea más fácil de practicar. Siéntate sobre un bolster o una manta doblada para estirar la zona de las caderas y conseguir una mayor rotación en la base de la columna vertebral.