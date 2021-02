¿Cómo puedo ser más rápido?

Programa el sueño

Por último, pero lejos de ser el menos importante: el sueño. Sin una noche de buen descanso, todo lo demás que hagas en el gimnasio no tiene dónde sostenerse, dice el Dr. W. Chris Winter, un especialista del sueño y autor de "The Sleep Solution: Why Your Sleep Is Broken and How to Fix It". Eso es porque dormir mal o poco afecta de manera significativa el metabolismo, particularmente el tipo de sueño que ayuda a desarrollar los músculos.



Sin embargo, como atleta puede que necesites dormir más que las siete a nueve horas recomendadas. Después de que los jugadores de básquetbol extendieron su tiempo de sueño total a un mínimo de 10 horas cada noche por cinco a siete semanas vieron sprints más rápidos, de acuerdo con un estudio pequeño publicado en "Sleep". Quizás valga la pena experimentar con una rutina constante de ir a dormir más temprano por dos o tres semanas para ver si mejora tu tiempo. Si tienes problemas con dormir más temprano, Winter recomienda programar una alarma para ir a dormir tal como programas una para la mañana.