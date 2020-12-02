¿Cómo puedo ser más rápido?

No hay comida mágica que pueda hacerte más rápido (que decepción, lo sabemos). Pero comer una combinación de proteína y carbohidratos, como un huevo duro y una pieza de fruta, dentro de la hora previa a tu carrera, entrenamiento o partido te da fuerza de rendimiento doble. "La proteína ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre y previene daño indeseado en los músculos, mientras que los carbohidratos provén energía de fácil acceso, así que no corres vacío o con las reservas de glucógeno de ayer las cuales no son muy eficientes", dice Ryan Maciel, dietista nutricionista registrado y entrenador principal de alto rendimiento y nutrición en Precision Nutrition. El par puede ayudarte a sentirte con más energía para turbocargar tu velocidad y estarás mejor equipado para mantenerla.



Las bebidas pueden ser igual de efectivas. Bebe café o té: "La cafeína estimula tu cerebro, así que estás más alerta mentalmente y puedes correr más rápido. Y algunos estudios muestran que la cafeína causa una reducción de la RPE", dice Maciel. De hecho, consumir cafeína ayudó a corredores recreacionales bien entrenados a correr un por ciento más rápido durante una prueba de tiempo de 5K, de acuerdo con un estudio publicado en “Journal of Science and Medicine in Sport.” Eso no es poca cosa en un deporte donde cada segundo cuenta. Maciel recomienda beber 1,5 miligramos por cada medio kilo de peso corporal una hora antes de que salgas (para un atleta de 68 kilos, eso se traduciría en 225 miligramos de cafeína o cerca de dos tazas de café).



¿No eres fanático del café? Prueba con un trago de jugo de betabel, los corredores que lo hicieron redujeron 1,5 por ciento su tiempo de carrera 5K, según un estudio, y otro estudio pequeño sugiere que beber jugo de betabel por siete días seguidos anteriores a la carrera puede resultar en tiempos de sprint más rápidos. El betabel es rico en nitratos, explica Maciel, lo que "los estudios muestran puede incrementar el flujo sanguíneo, mejorar la función pulmonar y fortalecer las contracciones musculares", todos los cuales son elementos cruciales para la velocidad.