Los beneficios a la salud de correr 1.5 kilómetros cada día

Según las directrices actuales del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., las personas adultas necesitan al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada a la semana o 75 minutos semanales de actividad aeróbica de intensidad alta, como trotar o correr. Las directrices también establecen dos días de actividad de fortalecimiento muscular a la semana.

En promedio, un runner no competitivo y con una condición física relativamente buena completará 1.5 km en aproximadamente 9 a 10 minutos, y los nuevos corredores pueden hacerlo en cerca de 12 a 15 minutos. Esto quiere decir que, si corres 1.5 km en 10 minutos, puede que no alcances esa recomendación de 75 minutos a la semana, incluso aunque corras todos los días.

Sin embargo, hay estudios que demuestran que no hace falta correr 75 minutos a la semana para mejorar al salud, afirma el doctor en fisioterapia Ross Arena, director del Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Illinois en Chicago (EE. UU.) e investigador de fisioterapia cardiopulmonar y ciencia del ejercicio. Los umbrales de tiempo específicos de actividad, como 150 minutos por semana, también pueden ser desalentadores o parecer inalcanzables, pero el mensaje importante es que algo es mejor que nada, señala el Dr. Arena.

Además, los fisioterapeutas y entrenadores de carreras por lo general no recomiendan correr todos los días, ni siquiera 1.5 km. Lydia O'Donnell, Running Coach de Nike y fundadora de la aplicación para correr Femmi, afirma que tres o cuatro días a la semana constituye un enfoque más saludable. Esto te permite concentrarte el resto de los días en descansar, recuperarte y moverte de otras formas (como levantar pesas o hacer ejercicios con peso corporal en la Nike Training Club App), añade.

Sin embargo, en general, si correr 1.5 km todos los días te ayuda a moverte más y a sentarte menos, puede conducir a mejoras significativas en la salud, menciona el Dr. Arena. A continuación aparecen algunos beneficios respaldados por investigaciones, incluido un menor riesgo de presentar enfermedades crónicas y una mayor esperanza de vida.