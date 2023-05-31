Detrás del diseño: Be True 2023
Te presentamos a Zoe Schlacter (elle/le), artista y diseñadore detrás de la colección Be True 2023. Ha obtenido renombre por sus patrones geométricos distintivos y gráficos audaces y coloridos. La perspectiva única de Zoe es una celebración a las comunidades LGBTQIA+ y sus legados.
Los diseñadores de Nike Raveena Bhalara (ella/la) y Mansoor Amjed (él/lo) te brindan una mirada detallada al calzado, y le artista Zoe Schlacter te explica su proceso de diseño y la inspiración de la colección.
No te pierdas el lanzamiento. Recibe la notificación cuando la colección Be True esté disponible.
Be True es parte del compromiso de Nike con la comunidad LGBTQIA+, un esfuerzo de la empresa para crear más espacios inclusivos en el deporte desde 2012.
Be True es parte del compromiso de Nike con la comunidad LGBTQIA+, un esfuerzo de la empresa para crear más espacios inclusivos en el deporte desde 2012.