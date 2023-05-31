Te presentamos a Zoe Schlacter (elle/le), artista y diseñadore detrás de la colección Be True 2023. Ha obtenido renombre por sus patrones geométricos distintivos y gráficos audaces y coloridos. La perspectiva única de Zoe es una celebración a las comunidades LGBTQIA+ y sus legados.

Los diseñadores de Nike Raveena Bhalara (ella/la) y Mansoor Amjed (él/lo) te brindan una mirada detallada al calzado, y le artista Zoe Schlacter te explica su proceso de diseño y la inspiración de la colección.

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