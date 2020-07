トレーニングにケトダイエットを取り入れる際に知っておきたいこと

脂質はワークアウトのエネルギー源になり得るのか?

トレーニングにケトダイエットを取り入れることについては、見解が分かれている。2020年に女性を対象として行われた小規模な研究では、8週間ケトダイエットに取り組んだ女性は、バックスクワットに必要な筋力は向上したが、ベンチプレスでは影響が見られなかった。一方、炭水化物の多い食生活を送った女性は、その両方が向上した。また、『Metabolism: Clinical and Experimental』に掲載された別の小規模な研究では、ケトダイエットを取り入れ、12週間かけて体脂肪を減らした持久系アスリートは、炭水化物を多く摂取したアスリートよりスプリントのパワーが増し、持久力も向上した。論理的には、体脂肪が減れば体重に占める筋肉の割合が増えるため、より強く、速くなれると考えられる。



『The Journal of Physiology』では、一流の持久系アスリートがケトダイエットを取り入れた結果、VO2 max(激しい運動中に消費することができる酸素の最大量)が増加したという研究結果が発表された。しかし、研究著者であり、オーストラリア国立スポーツ研究所の栄養摂取戦略責任者を務めるルイーズ・バーク博士によると、パフォーマンスに必要な酸素の量も増加したため、事実上この効果は打ち消されたという。これは、脂肪をエネルギーに変えるためには、炭水化物をエネルギーに変える場合より多くの酸素が必要なためだと博士は述べている。さらに、『Journal of the American College of Sports Medicine』に掲載された研究では、ケトダイエットを行っているランナーがランニングの強度を高めようとしたところ、実際にはスピードが5%遅くなった。これは、脂質には炭水化物ほど筋収縮をサポートする効果がないからだと考えられる。



しかし、カーディオに励んでいる人がケトダイエットを取り入れるのは大間違いだというわけではない。バーク博士によると、低負荷から中負荷のエクササイズにおいて、ケトダイエットはパフォーマンスに悪い影響を与えることもなければ、良い影響を与えることもないことがほとんどの研究で示されている。影響があるのは、長時間またはハードなトレーニングを行う場合だ。そのため、両方のメリットを得たいアスリートは、高負荷セッションの前に1週間に数回、やや炭水化物の多い食事をとることをバーク博士はすすめている。例えば、卵やアボカドと一緒にベリー類を食べるなど。ただし、実践するのはケトーシス状態を維持できることを確認してからにしよう(個人差があり、ケトン体試験紙で確認できる)。