脳に働きかけて睡眠の質を高める方法

もちろん、十分な休息が脳に良いことは既に明らかとなっている。具体的には2つの効果があると言うのは、研究著者のロザルバ・エルナンデス博士。イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校社会事業学部の助教授だ。「睡眠を多くとることは、精神的安定と体の健康につながります」と博士は語る。



また、このサイクルにおいては、精神が肉体に勝っているようだ。睡眠の質が悪いと思っても、実際にそうとは限らない。エルナンデス博士の最初の調査では、睡眠の質について自己評価のみを行い、参加者が自身の睡眠を採点した。しかし、2度目の調査で、博士のチームが小型のデバイスを使って夜中の体の動きを測定し、参加者の実際の睡眠を確認しところ、問題はそれほど単純ではなかった。睡眠の質が悪いと自己評価した参加者の中に、実際には十分な睡眠をとれている人がいることが分かったのだ。つまり、よく眠れないと思っている悲観的な人でも、実際には健やかに眠れている場合があるのだ。



プロアスリートの睡眠を専門とする神経学者のクリストファー・ウィンター医学士は、「実際にどれくらい眠れているかより、自分の睡眠についてどう思うかの方が重要です」と解説している。実際よりよく眠れていると考えるようトレーニングすることで、十分に休息をとれていると感じられるようになる。例えば、午前3時や6時に一度目が覚めてしまうことではなく、その間の3時間に途切れることなく睡眠をとれていることにフォーカスするのだ。このように良い面に着目することで楽観的な考え方が促進され、良い睡眠につながる。