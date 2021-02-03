正しいフォーム：完璧なバーベルフロントスクワット

肩にウェイトを乗せて行うこのスクワットは、大臀筋より大腿四頭筋に深く働きかけ、バーベルを前に落としたり、胸を前傾させたりしないために強靭なコアと胸を必要とする。Nikeマスタートレーナーであるジョー・ホルダーのヒントを参考にして正しいやり方を学ぼう。

胸の高さのラックに置かれたバーベルの前に立つ。

初心者や肩の可動域が限られている場合は、両腕を交差させてバーベルを握ると良い（両腕をバーの下側に伸ばし、バーベルを肩に乗せたら、両腕をバーの上で交差させ、手のひらを反対側の肩に向けてバーの上から握る）。肩の可動域が十分である場合は、定番の握り方（肩にバーを乗せて腕を曲げ、肘を前に出し、肩の少し外側で下側から指でバーを握りながら肘を上げる）で行おう。

バーをラックから持ち上げて後ろに下がり、足を腰幅に開いて（臀部を鍛えたい場合は足の幅を広くしてもかまわない）、スクワットを開始。

両肘を前に出して上げ、コアにしっかりと力を入れて胸を起こし、両足をしっかり床に踏ん張って、太ももが床と並行な位置を超えるまで腰を落とす。

両脚の力で押し上げながら最初の姿勢に戻る。これで1回。

繰り返す。