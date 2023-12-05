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女の子にとって快適なスポーツ環境をつくる

女の子のコーチングガイド
最終更新日：2023年12月5日
この記事は5分で読めます
女の子に適したスポーツ環境をつくろう

エキスパートによると、女の子はプレーするチャンスがあれば、身体的、精神的、感情的、社会的に優れたパフォーマンスを発揮する。ただ現状では、女子がスポーツをやめてしまう割合は男子の2倍。Nikeは、地域のパートナーやエキスパートと協力し、この風潮を変える取り組みを行っている。その一環として作成したのが『女の子のコーチングガイド』。若きアスリートを導き、勇気づけ、サポートするための資料だ。

一般的に現状では、スポーツ用品や環境は、女の子のことを考えて整えられたものではない。そしてこの状況は意図せずして多方面に及んでいる。公園の端まで行ってトイレを探したり、男子チームのユニフォームのおさがりを着たり、まるで女子アスリートは後回しにされているかのようだ。安全のために使うギアも必ずしも女の子の使用を想定して作られているわけではないので、サイズが合わなかったり、着け心地が悪かったり、安全性に問題が生じることもある。

我慢させられることがたくさんありすぎるゆえ、スポーツ体験がネガティブなものになってしまう。

女の子には女の子に適したスポーツ用品やスポーツウェアが必要だ。また、清潔で安全なトイレが近くにあり、練習の場所と時間が、身の危険を冒さなくても参加できるように設定されていなければならない。快適なトイレを設置できないこともあるだろうが、スポーツセッションを計画するときは女の子のニーズを考慮して安全で快適にスポーツができる場所を工夫することはできるはずだ。

そして、スポーツ活動を促してもらえない女の子がたくさんいることを忘れてはいけない。参加することすらリスクになるので、安全に楽しく過ごせ、差別や批判を受けることのない、ポジティブで健全な環境を整えることがさらに重要だ。

成功への準備

  • 成功への準備, 女の子に適したスポーツ環境をつくろう, slide 1 of 3
    安全で、属していると思える環境に整える

    事前に環境をチェックし、安全で明るく、目が十分に行き届くように整える。トイレは近くにあり、安全にプライバシーが保てるようにする必要がある。環境が必要事項を満たしていないなら、別のジムや公園などに場所を変えるか、練習時間を日中に設定しよう。

  • 成功への準備, 女の子に適したスポーツ環境をつくろう, slide 2 of 3
    開かれた環境を用意する

    アスリートがチームの一員である感覚を持てるようにしよう。ジェンダーアイデンティティの基準が変わり、すべての子どもが仲間であると感じられるようにする必要がある。すべてのメンバーを含むことができる言葉を使うようにしよう。男性を意味する「guys」や適切でない代名詞を避け、「チーム」「選手」などあらゆるジェンダーを含む言葉を使うこと。また、チーム意識を高める飾り付けをさせよう。チーム名やロゴの入った旗をぶら下げるような簡単なものでよい。

  • 成功への準備, 女の子に適したスポーツ環境をつくろう, slide 3 of 3
    スポーツをするためのギアを与える

    特に思春期に入ると、女子と男子ではニーズが異なってくる。衣類のサイズや保護用のギアやウェアなどが、女の子のパフォーマンスにどう影響するかを考慮することが重要だ。以前と違って練習に参加しないで座りっぱなしの女の子がいるとしたら、身体的な不快感があるからかもしれない。そんな時は、どうしたのか聞いてゲームに戻れるよう手助けしよう。

女の子に適したスポーツ環境をつくろう

女の子をコミュニティでサポートする方法について学ぶ。

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    パフォーマンスではなく成長を重視する
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    女の子のコーチングガイド

    女の子にスポーツを促し、続けさせる方法
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    競争させる
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    女の子のコーチングガイド

    女の子にとって快適なスポーツ環境をつくる
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    女の子のコーチングガイド

    勇気を身に付ける

公開日：2023年11月28日

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