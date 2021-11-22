良質な睡眠がランを向上させる

プロのランナーではなくても、誰もが1日のほぼ3分の1を費やしているトレーニング。それが睡眠だ。少なくとも、睡眠には1日の3分の1くらいかけるのが目標でもある。



7-9時間の睡眠は究極のトレーニングツールであり、パフォーマンスに向けた充電のチャンスだ。そう語るのは、Nikeパフォーマンスカウンシルのチェリ・マー医学博士。トップアスリートの睡眠とパフォーマンスを専門とするUCSFヒューマンパフォーマンスセンターの医師兼科学者だ。「6時間の休息では、バッテリーを60％充電できますが、すぐに消耗してしまいます。毎晩80％以上、できれば90-100％くらい充電して、パフォーマンスの違いを実感してください」



この睡眠時間が奪われると、すべてに悪影響が出ると博士は言う。以下はそんな不具合の例だ。



01. 頭が冴えない。24時間寝ずに過ごした人は、血中アルコール濃度が約0.1％の時（酒気帯び運転の数値以上）と同等の認識機能障害と運動障害が起きる。



02. 体調を崩しやすくなる。睡眠時間が6時間以下の生活を続けていると、7時間以上の睡眠を取っている時よりも風邪をひくリスクが4倍になる。



03. 体重が増える。慢性的な睡眠不足は、食欲を調節するホルモンのレプチンとグレリンの力を変化させ、飽和脂肪や砂糖が多い食品を欲するようになる。



だが現時点での研究によれば、アスリートにとって最悪の影響は他にもある。睡眠不足の状態が数日間続くと、コーディネーションのパターンと生体力学が変化してしまうのだ。「パフォーマンスはもちろん、その他の要素にも悪影響を与える可能性があります。具体的に言えば、ランニング中にけがをしやすくなることも含まれます」と博士は語る。



これだけの悪影響があるとわかっていながら、アメリカでは成人の70％が推奨される睡眠時間を確保できていない。それは良質な睡眠を取ることが、簡単ではないからだマー博士は語る。定期的なエクササイズの時間を確保することや、健康的な食事を取ることと同じくらい難しいのだ。