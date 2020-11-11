ランニングするべきか迷った時の判断方法

01. 失敗から学ぶ。

よく眠れなかった後に長距離ランをしたら調子が悪くて最悪だった、という経験はないだろうか。結果をよく考えてみよう。次回はスケジュールを調整しなければならないことが分かったはずだ。カービィ博士曰く、「1日休んだことやひどい走りをしたことで自分を責めるのは、自分に罰を科しているだけです。それよりも受け入れ、学び、前進しようとすることで、失敗を糧とすることができるのです」



02. ランニング以外のことをやってみる。

心身がランニングに適した状態ではない場合は、ウェイトリフティング、ヨガ、長距離ウォーキングなどに切り替えよう。そうすすめるのは、デレク・サミュエル。Nikeパフォーマンスカウンシルのメンバーであり、理学療法士の資格を持つ専門家だ。クロストレーニングは、次回のランニングに向けて体の準備を整えてくれる。別のトレーニングを用意することで、ランニングにマイナスイメージを抱くことも避けられる。



03. 計画を調整する。

走らないことだけがリカバリーではない。計画通りのスピードランや激しいインターバルをこなさなくても、溜まったストレスや不安を解消する精神浄化効果がランニングにはあるとベネットは言う。「目的は進歩することであり、予定を調整することで進歩できる場合もある。距離を短くしたり、スピードを遅くしたり、平坦なコースを選んだり、ランニングの調整方法は無限です。自分の心と体に必要なランニングもきっと見つかるはず」



04. やり過ぎないようにする。

サミュエルは、自分のクライアントにやり過ぎの弊害を警告している。「努力もやり過ぎると、その代償を払わなければなりません。『もっと頑張らなきゃ』と思いながら眠りにつくのは、むしろ好ましいこと。やり過ぎて気分が悪くなるより、明日のやる気を養ったほうがいいこともあるのです」