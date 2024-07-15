Nikeが自動シューレース調節機能付きの高性能バスケットボールシューズ、アダプト BBを発売

Nikeが自動シューレース調節機能付きのアダプト BBを発売
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リアルタイムで足の形状にフィットし、最適な履き心地を提供する新しいシューズが登場。
オリジナル記事の公開日：2019年1月15日
注目ポイント：
- ナイキ アダプト BBに足を入れると、カスタムモーターとギアトレインが足周りの空間を感知。快適なフィット感に自動調整してくれる。
バスケットボールの試合中に、足がむくんで膨れることがある。 とても快適だと思っていたシューズが、しばらく経つと窮屈に感じてくることもあるだろう。 「完璧なフィット感」は決してひとつではなく、変化し続ける目標を狙うような難しさがある。 そこでNikeのデザイナーは、アスリートの足にリアルタイムで順応するフィットソリューションの開発に着手した。
（関連記事：足の大きさを計測し、最適なシューズのサイズを選ぶ方法）
Nikeには、これまでフィット感の向上を目指して取り組んできた歴史がある。ハラチ、Flywire、Flyknitなどの革新的なプラットフォームも成果の一部だ。 その中でも2016年に登場したナイキ ハイパーアダプト 1.0は、カスタムフィットの進化において重要な存在だ。このNike初の多目的パフォーマンススニーカーには、シューズを履くと自動的にシューレースが締まるパワーレーシングシステムが採用されている。
新しいバスケットボールスニーカー、ナイキ アダプト BBを世に送り出したナイキ アダプトは、カスタムフィットにつながるプラットフォームを提供した先進的なフィットソリューションだ。 先進的なパワーレーシングシステム、アプリ、継続的にアップデートされるファームウェアを組み合わせた機能的なシューズ。試合中も最適なフィット感を提供してくれる。
エリック・アヴァー（Nikeイノベーション担当バイスプレジデント兼クリエイティブディレクター）は語る。「ナイキ アダプトで手掛ける最初のスポーツとしてバスケットボールを選んだのは、アスリートがシューズに求める要求水準が高いスポーツだから。
通常のバスケットボールの試合中でも、アスリートの足は変化します。 シューズを緩めて血流を良くしたり、パフォーマンスのために再び締めつけるというように、素早くフィット感を変えられる機能がアスリートの体験を向上させる鍵であると考えています」
シューズが機能する仕組み
ナイキ アダプト BBに足を入れると、カスタムモーターとギアトレインが足周りの空間を感知し、快適にフィットするように調整する。 プレーヤーが動き始めると、FitAdaptテクノロジーが作動する。 プレーヤーは手動でタッチするか、スマートフォンのNike Adaptアプリを使用して、試合のさまざまな場面でフィット感を変えられるようにフィット設定を完了する。
さらにFitAdaptテクノロジーのファームウェアアップデートをインストールすれば、フィット感の精度を高められる。 たとえばタイムアウト中にスニーカーを緩め、ゲーム再開前に再び締めるといった使い方ができるようになる。
新機能を備えた新しいデジタルサービスが利用できるようになったため、プレーヤーはウォームアップ、ハーフタイム、クールダウンなどの試合のあらゆる場面でフィット感を調整できる。
テストの実施方法
ハイパーアダプト 1.0と同様に、ナイキ アダプト BBもさまざまなテストを通過している。衝撃テスト、高温・低温テスト、数万サイクルもの耐久試験、汗をかいた足をシミュレートする防水テストなどが実施済みだ。
何度も試験を繰り返した後、Nikeのデザインチームは究極のお墨付き、すなわちプロ選手からの承認を求めた。 そのためにナイキのデザイナーは、ジェイソン・テイタム（ボストン セルティックス）をはじめとするNBAのオールスターをNike本社に迎え、シューズをテストしてもらった。
ワークアウトやピックアップゲームを含む徹底的なトライアル期間を経た選手から、将来のデザインイノベーションに生かすことのできる有意義なフィードバックを得ることができた。
ジェイソン・テイタムは次のように語っている。「このシューズを初めて履くアスリートの一人となり、Nikeのバスケットボールの未来を代表する選手として選ばれたことには大きな意味があります。 このアプリを使えば、シューズを履いてボタンをタッチしたり、色を変えたり、バッテリーの残量を見ることもできる。素晴らしい機能ですね」
今後の展望
シューズのデジタルアプリとファームウェアの選択的アップデートにより、ナイキ アダプト BBは継続的なアップデートが可能な初のパフォーマンス製品となった。 FitAdaptシステムがバスケットボールに最適なフィット感を提供できるように仕上がれば、他のスポーツやライフスタイル製品にも応用できる。それぞれの環境で要求されるフィット感に対応していく予定だ。
発売日：FitAdaptテクノロジーは、2019年2月からナイキ アダプト BBに搭載されている。