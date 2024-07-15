Nikeが自動シューレース調節機能付きの高性能バスケットボールシューズ、アダプト BBを発売

バスケットボールの試合中に、足がむくんで膨れることがある。 とても快適だと思っていたシューズが、しばらく経つと窮屈に感じてくることもあるだろう。 「完璧なフィット感」は決してひとつではなく、変化し続ける目標を狙うような難しさがある。 そこでNikeのデザイナーは、アスリートの足にリアルタイムで順応するフィットソリューションの開発に着手した。

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Nikeには、これまでフィット感の向上を目指して取り組んできた歴史がある。ハラチ、Flywire、Flyknitなどの革新的なプラットフォームも成果の一部だ。 その中でも2016年に登場したナイキ ハイパーアダプト 1.0は、カスタムフィットの進化において重要な存在だ。このNike初の多目的パフォーマンススニーカーには、シューズを履くと自動的にシューレースが締まるパワーレーシングシステムが採用されている。

新しいバスケットボールスニーカー、ナイキ アダプト BBを世に送り出したナイキ アダプトは、カスタムフィットにつながるプラットフォームを提供した先進的なフィットソリューションだ。 先進的なパワーレーシングシステム、アプリ、継続的にアップデートされるファームウェアを組み合わせた機能的なシューズ。試合中も最適なフィット感を提供してくれる。

エリック・アヴァー（Nikeイノベーション担当バイスプレジデント兼クリエイティブディレクター）は語る。「ナイキ アダプトで手掛ける最初のスポーツとしてバスケットボールを選んだのは、アスリートがシューズに求める要求水準が高いスポーツだから。

通常のバスケットボールの試合中でも、アスリートの足は変化します。 シューズを緩めて血流を良くしたり、パフォーマンスのために再び締めつけるというように、素早くフィット感を変えられる機能がアスリートの体験を向上させる鍵であると考えています」