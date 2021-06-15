MY BACKYARD 私の世界：女性のスキューバダイビングをさらに深くへ

アラビア湾沿いにある小国クウェートの首都、クウェート市。プロダイバーのマリアム・アル＝サイフは、日の出直後の瞑想で1日を始める。水の中で過ごす前に、まずは陸地で自分の身体と精神に意識を集中させているのだ。「ダイビングでは本当にゆっくりと動くことが大切。自分のペースで呼吸します。だから、ダイビングを始める前、そして1日が始まる前に、この動きを自分の心と体に染み込ませているような感じです」と、27歳の彼女は説明する。



ダイビングツアー会社Merの創設者でもあるマリアムは、午前9時までにはマリーナに着き、20-30人の熱心なダイバー志望者にボートの安全機能やその日の予定を説明する。現在はパンデミックによる制約があるため、主に地元の認定ダイバーやダイビングを趣味とする人向けのツアーを行っているが、初心者とのツアーは彼女に特別な喜びと充実感をもたらしてくれるという。「私のツアーに参加した人から『これまでは海に入るのが本当に怖かったけれど、今はダイビングの免許を取りたくなった』と言われたり、メッセージをもらったりすることが私のやる気の源なんです」