ナイキ メトコン 10がファンクショナル・フィットネス・トレーニングに軽量性、敏捷性、安定性をもたらす

Nikeのシニア⁠プロダクトマネージャー、エリン・グリーソンは、デザインチームがアスリートからのフィードバックを念入りに確認し、クロスフィットプログラムとメタボリックコンディショニングプログラムのさまざまな要素を慎重に検討することで、メトコン 10の機能性を歴代モデルよりも高める方法を模索した、と語っている。

「私たちは、トレーニングを行うNikeのアスリートとそのニーズに徹底的に焦点を当て、彼らの問題を解決するイノベーションを提供してきました」とグリーソンは話す。「この製品について私が最も誇りに思っているのは、私たちが本当にアスリートの声に耳を傾けたことだと思います」

アスリートたちの声から、グリーソンをはじめデザインチームのメンバーたちは、安定性を犠牲にすることなく、シューズの重量と動きやすさを改善する必要があることを知っていた。「ファンクショナルフィットネスの分野では、ヘビーリフティングがプログラムの大半を占めます。しかし、バーベルクリーンやスナッチの後にそのまま短距離のランに移行することがあることも知っています」と、グリーソンは言う。「重いデッドリフトを行う場合、適切なメカニズムでその動きを効率的に行うことができるようなシューズが必要ですが、リフトをサポートするシューズは、走るには重すぎて不快なシューズである可能性が高いのです。そこで、メトコン 10を設計する際には、重い負荷に耐えながらも、ランの際に少しでも走りやすくする方法を検討しました」