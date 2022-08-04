ケガを防ぐ方法を理学療法博士のケリー・スターレットが解説

自分の運動能力を最大限まで高めるのに大切なのは、よりハードな運動をしたり、今よりもっと重いウェイトを持ち上げたり、スピードを上げて走ったりすることだけではない。理学療法博士のケリー・スターレットによると、パフォーマンスの向上は基本をおさえることから始まるという。今回のエピソードのゲストは、クロスフィットトレーナーでThe Ready Stateの共同設立者でもあるこのスターレット博士。司会のジャクリン・バイラーとともに、動きと機動力の最大化がフィットネスの確かな基盤につながる仕組みについて語る。けがの防止に役立つ基本的なスキルと、それがスポーツとフィットネスのあらゆる面で活用できる理由を解説。また、ジムに通っているいないに関わらず、誰もが引き締まった体をキープするための秘訣も伝授する。