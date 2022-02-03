How We Play：6人制アメリカンフットボール

マーファの人々にとって、フットボールは町のアイデンティティそのものだ。プレーする人、コーチする人、サイドラインから応援する人にとっても同じ。新型コロナウイルスで暮らしが変わり、地元の人々は余計にフットボールの重要性を再認識した。金曜日の夜には、必ずスタジアムの照明を点灯させなければならない。こんな習慣が、簡単に失われてしまう現実を思い知ったからだ。



近年のマーファは、芸術と文化が栄える砂漠のオアシスとして発展してきた。洒落たレストランや流行のホテル、そして風刺の効いたアート作品に旅行者が押し寄せている。しかし教師や労働者や古くからの住民たちにとって、新しい観光施設や商品は高価すぎて手が届かない。高騰する家賃も、洒落たブティックも、60ドルのステーキも、地元の人々は冷めた目で見ている。



エルパソから320km離れた町で、助け合いながら暮らす2,000人のコミュニティ。フットボールは、住民たちが無条件に集まるイベントの1つになった。ショートホーンズでアメリカンフットボールのヘッドコーチを務めるアルトゥーロ・アルフェレスは言う。「町に入ると、窓にペンキが塗られ、マーファの精神を表す紫と白の旗が掲げられています。町の住人である自分も、この町の魅力を引き出す役割に誇りを感じています」。



古くから住み続けてきた地元住民の流出は続いている。その結果として、2011年よりマーファのフットボールは11人制から6人制へ移行したのである。