筋肉の記憶で効果を早めるメカニズム

また、モバーグ博士のチームは、10週間のトレーニング期間の直後と5ヵ月後に行った最終ワークアウトの後に被験者の筋肉の生体検査を実施。鍛えた方の脚では、筋肉の健康と成長、筋持久力に関連があるとされている遺伝子とタンパク質標識が高レベルになっていることが確認され、脚の強さの理由が説明された。



そういった意味では、脳と筋肉は連動しているように見える、とモバーグ博士は語る。脳が運動技能を、筋肉が構造的変化を記憶することで、低下した筋力をすばやく取り戻すことができるのだ。



だからといって、ダンベルを収納庫に片付けるのは待ってほしい。早い場合は、エクササイズを休止した2-3週後から衰えがはじまるというのも事実なのだ。どのような影響が出るかは、主にアクティビティの種類やトレーニングを休止する前のフィットネスレベルによって異なる。ヘザーによれば、ほとんどの人は1週間以内に有酸素容量が減るとのこと。筋力トレーニングスキルの低下はもう少し時間をかけて進んでいくが、影響は人によって異なる。だが、運動を1週間休んでも、5ヵ月間休んでも、「過去にトレーニングをしていたなら、そこで身に付けたスキルや筋力が完全に失われることはない」というヘザーの言葉を覚えておこう。「今はフィットネスのピーク時とスタート地点の間のどこかにいる状態です」つまり、白紙の状態からのスタートではない。



だが、この研究結果を知ったからといって、いきなり全力でフィットネスのルーチンを再開するのはやめよう。最初の数回のセッション、または数週間は、以前やめた時に取り組んでいたものよりも負荷を低めにするべき。「十分なトレーニングを積んでいた人でも、低めのレベルからスタートするのをおすすめします。ただ、トレーニング経験の浅い人よりも速いペースでレベルアップできる可能性はあります」ヘザーは説明する。せっかく再開したのに、けがやオーバートレーニングによって断念せざるを得ない状況になるのは避けたい。



また、長い休みの後は、以前のような良い気分になれなかったり、うまくできなかったりすることがある。（大人になってからの側転は、その良い例だろう。）だが、数カ月、あるいは数年たっても、出発点まで戻ってしまうことはなく、初めて挑戦した時よりも速いペースで進歩できると知っていれば、モチベーションも上がってくるはずだ。