筋肉の記憶で効果を早めるメカニズム

この以前やめたところから再開できる体の能力は、「筋肉の記憶」と呼ばれる。だが、運動技能を記憶しているのは、実際には筋肉ではなく、脳だ。「特定の動きを繰り返して筋神経系を鍛えることで、中枢神経系がその動きを学び、考えなくても滑らかで協調した動きができるようになるのです」と語るのは、CSCS(認定ストレングスおよびコンディショニングスペシャリスト)、認定臨床運動生理学専門家、NYUランゴーン健康スポーツパフォーマンスセンターの指導主事を務めるヘザー・ミルトンだ。(それと同時に、彼女はフォームに注意を払わなくなるのは、筋肉の記憶が理由ではないと指摘している。)



これまでに私たちが理解してきた筋肉の記憶は、主に脳の記憶によるものだが、最近実施された研究では、「エピジェネティックメモリー」というものが発見されている。これは、筋力トレーニングに取り組むことで、筋肉自体に動きが記憶されていくというものだ。この場合、筋肉に与えた刺激に応じて筋肉のDNAが書き換えられ、今後の増強に向けて組織が整えられていく。実のところ、学術誌『Medicine and Science in Sports and Exercise』に発表された新しい研究では、筋肉にはこれまでに取り組んだ最大20週間分の筋力トレーニングを分子レベルで記憶しておく力があるとのこと。つまり、久しぶりにジムに戻った場合でも、進歩をスピードアップさせることができるのだ。



「そんなうまい話はない」と疑う人のために、もう1つの研究結果を紹介しよう。ストックホルムにあるスウェーデン・スポーツ健康科学大学の助教授、マーカス・モバーグ博士が主導した研究では、被験者は週に3回、10週間にわたって片脚だけ筋力トレーニングを行い、その後トレーニングを5ヵ月間休止した。その後研究者のチームは、以前鍛えていた方の脚が、鍛えていない脚よりも各段に強いことを発見。10-25%以上重いウェイトを動かせるほど強化されていることに気付いた。つまり、現在リフティングのトレーニングを休止していて、また一からスタートするという考えに耐えられない場合、最初に取り組んだ時よりも、最大25%進んだ状態からトレーニングを再開できることを覚えておこう。