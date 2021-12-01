ソロのダンスと、グループのダンスにはどんな違いがありますか？



メッテ：それぞれ個人として活動しているけど、3人なら一番パワフルになれる。一人でいるのはけっこう退屈だし、虚しい気持ちになります。誰かの反応を感じたり、進歩する方法に気づいたり、ヒントを得たりできるのがグループの良さ。仲間がいつも自分の世界の可能性を広げてくれます。外部の視点から意見してもらえるのも幸せなことだと思います。



エリーズ：グループのダンスが難しく、犠牲を伴うことをみんな知っています。とても個人的な表現になる可能性もありますが、程度の差はあってもみんな同じ体験をしているはず。なぜなら身体表現は自分が主体の仕事だから。そして常に自分の外面と内面を状況に持ち込むものだからです。



ファトウ：私たちもエネルギーをもらう必要があるので、クラスに参加するのと自分ひとりでトレーニングをするのは、大きな違いがあります。たったひとり誰かがいるだけで、比較することができますから。トレーニングやダンスを楽しんでいる仲間のパワーを肌で感じられます。



この数ヵ月は、運動やダンスを通じた物理的なつながりの乏しい時期だったと思います。普段とは違って、どんな影響がありましたか？



メッテ：私はとてもラッキーでした。このルームメイトたちがいたから。実際に彼女たちとも踊りました。だから最悪の状況ではありませんでしたが、みんなが苦労していたのは知っています。自分自身を表現できずに生活している人もいます。これまで、トレーニングをして、クラスに参加していたのに、突然なくなってしまう。それでは魂がしぼんでしまいます。たったひとりだと、楽しさも長続きしません。



エリーズ：オンラインでは、先生やコーチからバイブレーションを感じられません。エネルギーも伝わってきません。先生たちも生徒を見ることができないので、小さな間違いを指導できません。これまでより、一方的になってしまう感じ。私は大勢で部屋にいる状況が好きです。たくさんの人々を見渡して、刺激を受けるのが好き。2人のルームメイトたちと実際にダンスをするのは最高ですが、グループでダンスができないのは寂しい。30〜40人が集まってグループでダンスをしたり、トレーニングできていた頃が懐かしい。みんな汗をかいていて、なかなか上手く踊れないダンスを一生懸命トレーニングする。そういうことができなくなっているので寂しいです。