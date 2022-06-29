気候変動がスポーツに与える影響について、アスリートとエキスパートが解説

トップクラスの保全生物学者と伝説的なマラソンランナーの共通点は何か？それは自然環境に対する熱い思いだ。このエピソードでは、司会のジャクリン・バイラーが異なる視点を持つ2人のゲストを迎え、1つの目標に向かうためのストーリーを展開する。はじめに、コンサベーション・インターナショナルのCEOで科学者のM・サンジャヤンが、気候の現状について説明。取り組む種目やトレーニングを行う地域にかかわらず、環境の変化がアスリートに影響を与える理由や、食べ物の選択への影響、より良い未来のために取り組める簡単な対策について語る。次に、長きにわたって活躍するNikeアスリートであるジョーン・ベノイト・サミュエルソンが、数十年に及ぶランナー生活で、大気汚染と異常気象への順応を余儀なくされてきたこと、それが地域の気候変動イニシアティブへの参加のきっかけになったことについて詳しく説明。両者とも、これからもアウトドアを楽しみ続けるための前向きな考え方と、私たち一人ひとりが参加できる気候変動への取り組みについて語る。