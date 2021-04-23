カルタ・ブランカ 女子バスケットボールチーム

バスケットボールチーム「カルタ・ブランカ」（1952年設立）
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スポーツは何歳になっても続けられる。そんな当たり前の事実を証明するのは、メキシコのバスケおばあちゃんたちだ。
コートを走り回るのは、カナリアイエローのユニフォームに身を包んだ女性たち。もう70年ほど活動を続けている偉大なチームがここにある。メンバーたちの誇りは、故郷の町であるオリサバ。メキシコ政府観光局によって、プエブロ・マヒコ（魅惑的な町）にも選出された。木々の緑、山並みの景色、映画のような霧、ホットピンクとライムグリーンに彩られた家々。そんな美しい光景にも負けないオリサバの魅力が、バスケットボールチーム「カルタ・ブランカ」だ。
1952年に創設されて以来、カルタ・ブランカの選手たちは女性とスポーツをめぐる先入観に抗ってきた。白髪を短く整えたアデラ・オチョア・ガルシアは、生まれながらのアスリート。創設初日からプレーしているので、67年前のこともよく憶えている。女性がショートパンツをはいたり、自転車に乗ったりするだけで眉をしかめられた時代。相手からバスケットボールを奪い取り、見事なショットをネットに沈める喜びなど背徳に近かった。だがそんな障壁を乗り越えて手に入れたスポーツ愛には、かけがえのない値打ちがあった。
「走って、すべてを出し切ります。自分でも驚くほど走ります。ストレスなんか忘れますよ。バスケットボールはリラックスの手段なんです」
マリア・ロルデス・モラ・ヒメネス（#8）
カルタ・ブランカの一員であることは、自分にとってどんな意味がありますか?
オルガ・イルマ・アレイ・イスラス（#5）： バスケットボールは互いの結束を強め、日々成長させてくれます。試合や練習でけんかになっても、やっぱりひとつのチームだからお互いに助け合います。自分を気遣ってくれる人がいるだけで、本当に気持ちが満たされますね。言葉では言い尽くせないほど温かい気持ちです。
セシリア・ガルシア・ルナ（#10）：みんなと本当に長いつき合いをしています。ここにいられてすごく幸せ。今でも動き回れるチームメイトは、自慢の種ですね。これからも長く続けたいと思っています。
マリア・デ・ロス・アンヘルス・バウティスタ・ルイス（#4）：このチームと一緒にいられて、みんなと共存できることが大きな喜び。何しろ楽しいですから。
チームメイトのあだ名をいくつか教えてもらえますか?
オルガ・イルマ・アレイ・イスラス（#5）、「コオロギ」
アラセリ・ロドリゲス・ビバス（#9）：オルガはずっと「コオロギ」って呼ばれてます。
オルガ・イルマ・アレイ・イスラス（#5）：みんなにそう呼ばれてきました。マッチ箱に入りそうなくらいヒョロヒョロだから。
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アラセリ・ロドリゲス・ビバス（#9）、「芸能人」
オルガ・イルマ・アレイ・イスラス（#5）：アラセリにはみんなで「芸能人」っていうあだ名を付けました。だって、シャワーを浴びて出てきたときにはもう髪を梳かしてメイクもばっちり。準備万端なんですから。
グアダルーペ・モラレス・キラスコ（#6）：いつもみんなで言ってます。「芸能人が出てきた」って。
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マリア・ジセラ・リモン・オルティス（#4）、「ブッブーッ」
マリア・アントニア・ビレガス・ガルシア（#13）：:彼女のことは「ブッブーッ」って呼んでます。ほんと自動車みたいに速いんですよ。
プレー中に、いつもとは違う自分が顔を出すことはありますか?
マリア・ロルデス・モラ・ヒメネス（#8）：走って、すべてを出し切ります。自分でも驚くほど走ります。ストレスなんか忘れますよ。バスケットボールはリラックスの手段なんです。
皆さんの得意なシュートは?
マリア・デ・ロス・アンヘルス・バウティスタ・ルイス（#19）：私は足が速いので、フォワードをやってます。得意なシュートはレイアップとミドルシュートです。
グアダルーペ・モラレス・キラスコ（#6）：私もゴール下から狙うのが好きです。
マリア・エレナ・ミロン・エレラ（#13）：私はフォワードで、得意なのはフックシュートとフリースローです。
マリア・ジセラ・リモン・オルティス（#4）：私はミドルですね。
ジョルジナ・シルバ・ビジェガス（#16）：私の場合はスリーポイントとミドルシュートです。
コートを離れたら、どんなことをして一緒に時を過ごしていますか?
グアダルーペ・モラレス・キラスコ（#6）：チームメイトのみんなが大好きで、何事も助け合ってます。集まるための口実を絶えず探していて、実際に毎日のように集まっています。みんなで集まるのは素晴らしいことですよ。
オルガ・イルマ・アレイ・イスラス（#5）：コンチータが何日か前に体調を崩したし、トーニャもけがで具合がよくありませんでした。同じ場所にいなくても、日頃からWhatsAppや電話でやりとりしています。いつでも困ったときはお互い様ですよ。
チームのかけ声を教えてください!
女性アスリートに対する見方は、この70年で大きく変わってきた。それでもなお「ばあば」たちがスリーポイントライン前後からシュートを決める光景は圧巻だ。当人たちは、これからバスケットボールの歴史にどんな伝説を残してくれるのだろうか。「スポーツとは健康、友情、交流です」と語るルルの願いは、あらゆる年齢の人がカルタ・ブランカに触発されて運動を始めることだ。
そしてチームは、実際に周囲の人々を動かし始めている。試合の日には、夫、子供、孫、甥っ子や姪っ子たちがコート脇で声援を送る。そして試合終了の笛が鳴ると、観客もみんな地元の英雄に混じってシュート練習に汗を流すのである。
このストーリーは2019年11月に取材したものです。