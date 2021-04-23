カルタ・ブランカ 女子バスケットボールチーム

コートを走り回るのは、カナリアイエローのユニフォームに身を包んだ女性たち。もう70年ほど活動を続けている偉大なチームがここにある。メンバーたちの誇りは、故郷の町であるオリサバ。メキシコ政府観光局によって、プエブロ・マヒコ（魅惑的な町）にも選出された。木々の緑、山並みの景色、映画のような霧、ホットピンクとライムグリーンに彩られた家々。そんな美しい光景にも負けないオリサバの魅力が、バスケットボールチーム「カルタ・ブランカ」だ。



1952年に創設されて以来、カルタ・ブランカの選手たちは女性とスポーツをめぐる先入観に抗ってきた。白髪を短く整えたアデラ・オチョア・ガルシアは、生まれながらのアスリート。創設初日からプレーしているので、67年前のこともよく憶えている。女性がショートパンツをはいたり、自転車に乗ったりするだけで眉をしかめられた時代。相手からバスケットボールを奪い取り、見事なショットをネットに沈める喜びなど背徳に近かった。だがそんな障壁を乗り越えて手に入れたスポーツ愛には、かけがえのない値打ちがあった。