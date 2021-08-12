GAME RECOGNIZE GAME 通じ合う哲学：フィットネスコーチのシェブ・ロビンソンと振付師のタニーシャ・スコット

タニーシャ：行き詰まったことはないかな。なぜなら私にとって、振付、ムーブメント、クリエイティブディレクションって機械的なものじゃないし、ただ紙に書かれたものでもないから。すべてには物語がある。だから、それがどんな物語なのかを知るのがいつも楽しみなんだ。この歌のメッセージは何だろう？ 誰からのメッセージなんだろう？ そういう小さなピースを繋ぎ合わせる。しっくりこない要素があれば、それは本来物語に必要じゃなかったということ。本物のクオリティを求めるために、そこは妥協はしたくない。



シェブ：どうやってアーティストやダンサーのやる気を維持させるの？



タニーシャ：誰もがその作品に貢献したという自覚を持って、自分の仕事に誇りを持つべきだと思う。私はリーダーとして、仕事を割り振らないといけない。ビジョンの意味が理解されているか、スタイリスト、ダンサー、PAに最適な人材を選べているか確かめる。作品は一人ひとりの相互作用で創られるものだから、チームワークが鍵。皆を励まして、それぞれの責任を明らかにすることで、一人ひとりに向上心が生まれて、実際に向上してくれる。そんな感じかな。



シェブ：生徒や他のダンサー、クライアントとはどういう関係性を築いてる？



タニーシャ：私自身がまだ学んでいる身だから、みんなと同じ目線に立つようにしてる。だから話をきちんと聞くし、こっちからもたくさん話を振る。セットではたくさん質問もするし、端の方で子供達や生徒達と一緒に踊ることも。そして確かな芸術を表現するために、外に出て、世界の広さを感じるようにしてる。この仕事にも、他のすべての形の芸術にもリスペクトがある。だから想像することをやめないし、夢も持ち続けてるんだ。



シェブ：見えないだろうけど、鳥肌が立っちゃった。