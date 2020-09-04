「今」を感じるための3つの方法

昨今では、今この瞬間に集中する感覚が非常に衰えやすくなっている。私たちは、現在の世界情勢、仕事、友達、メディアなどから常に押し寄せてくる情報と格闘している。こうした情報の氾濫があまりに圧倒的なために、今という瞬間から切り離されてしまっている。



幸い、シンプルなマインドフルネスツールを活用することで、コントロールを取り戻し、瞬時に心を落ち着け、エネルギーを取り戻すことができる。意識を集中させ、クリアにさせたいときは、次のテクニックを試してみて欲しい。