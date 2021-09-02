エリウド・キプチョゲの故郷、ケニア、エルドレットで弁護士をしているグロリア・コスゲイは、伝説的なマラソン選手に初めて会った時、彼の行動に驚いたと語る。キプチョゲは自ら名前を名乗ったのだ。

「初めて会った時、彼はとても気さくでした。『どうもグロリア、エリウドと言います』と、自己紹介してくれたんです。彼の名前を知らない人なんていないのに」とグロリアは笑って当時を振り返る。

以来、キプチョゲの親しい友人となったグロリアは、彼の気取らない人柄を楽しんでいる。その性格こそが、祖国やそれ以外の場所で人気と尊敬を集める理由だ。

「誰もが彼の謙虚さについて口にします」とグロリアは言う。「ケニアにはたくさんの優れたアスリートがいますが、彼のような謙虚さを持ったトップアスリートは稀です。特別な扱いも求めないし、他の人たちと同じように列にも並びます。エリウドは注目を集めるアスリートですが、自分ではそう思っていません。『僕はエリウド、ただそれだけだよ』って言うでしょうね」