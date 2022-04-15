あなたのスニーカーを消毒する6つの方法

最適な用途：ウイルスの除去

一般的な家庭用の除菌スプレーやシートを使う方法もあるが、シューズ専用の製品も市販されている。 除菌シートを使う場合は、片方のシューズごとに新しいシートを使うようにしよう。 靴底をスプレーするかシートで拭いた後、3～5分間、薬品で濡れたままにしておくか、ラベルに記載された手順に従う。

除菌スプレーを靴の内側に使うのも効果的だ。これにより、菌の増殖も防ぐことができる。

靴底をきれいにするには、消毒マットと消毒液を使用する方法も試してみるとよいだろう。 この場合、シューズを液に少なくとも1分、またはメーカーの推奨する長さで浸すようにしよう。