あなたのスニーカーを消毒する6つの方法

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スニーカーを消毒するための6つの方法
製品のお手入れ
スニーカーに付いたウイルスや細菌を、家に持ち込みたくはないものだ。 ここでは、シューズを安全かつ簡単に消毒するためのコツを紹介しよう。
備品
- 消毒スプレーとシート
- 過酸化水素水
- 消毒用アルコール
- 漂白剤
- 重曹
- 酢
ツール
- 靴用紫外線除菌器
- スプレーボトル
- クロス
- ブラシ
誤って不潔なものを踏んでしまったわけではなくても、目に見えない細菌が靴底に付いたまま家まで入ってくることや、靴の中の臭いの原因になることがある。 さらに、水虫などの真菌感染症に感染している場合は、シューズを消毒して再感染を防ぐ必要がある。
こうした理由から、スニーカーの定期的な消毒は不可欠だ。 消毒は、薬品を使用することにより、クリーニングよりも効果的に細菌を除菌することができる。スニーカーの消毒にはさまざまな方法があるが、デリケートな素材にはそれ相応の方法があるので注意が必要だ。
始める前に、シューズを外か玄関で脱いで、乾いたブラシで表面のごみを取り除こう。 次に、中性石鹸を水に溶かした水溶液をシューズの底につけ、1分ほど乾かす。 その後、スニーカーの汚れに応じて、次の方法のいずれかを使って消毒しよう。
シューズの消毒方法
1.消毒スプレーとシート
最適な用途：ウイルスの除去
一般的な家庭用の除菌スプレーやシートを使う方法もあるが、シューズ専用の製品も市販されている。 除菌シートを使う場合は、片方のシューズごとに新しいシートを使うようにしよう。 靴底をスプレーするかシートで拭いた後、3～5分間、薬品で濡れたままにしておくか、ラベルに記載された手順に従う。
除菌スプレーを靴の内側に使うのも効果的だ。これにより、菌の増殖も防ぐことができる。
靴底をきれいにするには、消毒マットと消毒液を使用する方法も試してみるとよいだろう。 この場合、シューズを液に少なくとも1分、またはメーカーの推奨する長さで浸すようにしよう。
2.過酸化水素水
最適な用途：染みのついたシューズ
濃度3％の過酸化水素水を使うと、シューズを消毒すると同時に、目立つ染みを取り除くことができる。 また、通常は色落ちの心配もない。 靴底にスプレーして、5分放置してから拭き取ろう。
また、過酸化水素水と重曹を1：2の割合で混ぜてペーストを作り、スニーカーの上部分を消毒するという方法もある。 この場合は、ペーストを2度重ねて塗った後、水ですすいで洗うか、日光に当てて放置し、乾かした後に拭き取ろう。
3.靴用紫外線除菌器
最適な用途：手を使わずにシューズ全体をクリーニング
靴用紫外線除菌器は、UVCライトの力でシューズ表面の細菌を99.9％まで殺菌することができる。 SteriShoeの製品は、米国足病医学協会からも承認されており、水虫やいぼの原因菌を除去することができる。
シューズの片方ずつにそれぞれ1個の除菌器を入れ、電源に接続して、除菌器が自動でオフになるまで45分ほど待つだけ。こすり洗いやスプレーの必要もない。 こうした製品があればとても簡単にシューズを消毒できるが、かなり高価でもある。
4.消毒用アルコール
最適な用途：レザー、スエード、ヌバックのシューズ
レザーは、頑丈な反面、特別なケアを必要とするデリケートな素材でもある。 アッパーがレザーでできたスニーカーには、消毒用アルコールを使おう。他の消毒薬よりもやさしいが、さまざまな細菌の殺菌に効果的だ。
消毒用アルコールと水を3：1の割合で混ぜて水溶液を作り、 きれいな布を水溶液に浸す。 その布でスニーカーの外側全体に水溶液をすり込ませ、15分ほど放置して乾かそう。
5.漂白剤
最適な用途：白キャンバスのスニーカー
漂白剤は強力な消毒薬だが、カラフルなスニーカーを台なしにしてしまう場合がある。 ただし、白キャンバスのスニーカーなら、鮮やかな白がよみがえり、新品のような見た目に戻すことができるだろう。
漂白剤と水を1：5の割合で混ぜて水溶液を作り、 布を水溶液に浸して、その布でシューズの外側に水溶液をすり込ませよう。 （靴ひもは取り外し、個別に消毒するとよい。） 終わったら、風通しのよいところで乾かしてから履くようにしよう。
6.重曹とお酢
最適な用途：靴の内側での菌の増殖防止
お酢ではウイルスを完全に殺すことはできないが、菌の増殖を遅らせることができる。 また、重曹も菌の胞子の活動を抑え、臭いを除去するのに役立つ。
これらを合わせて使うには、重曹をスニーカーの内側と外側に振りかけた後、 水で薄めた穀物酢またはリンゴ酢をスプレーする。 その後、きれいな白い布で、円を描くようにしてスニーカー全体を拭いていく。 12時間放置した後、今度は濡らした布で拭き取る。
よくある質問
ユーズドのシューズを消毒するには
汚れたシューズや中古のシューズからの感染症を防ぐには、消毒スプレー、過酸化水素水、消毒用アルコール、または漂白剤を使うとよい。 このとき、少なくとも5分はシューズを薬品で濡れたままにしておくか、ラベルの指示に従うようにしよう。 シューズを履くのは、完全に乾かしてから。
シューズの水虫を消毒するには
シューズの水虫を消毒するには、靴用紫外線除菌器を使うのが最も効果的だ。 ただし、過酸化水素水と重曹を使って、水虫菌を除去することもできる。 シューズの菌の増殖を遅らせるのに、お酢も効果がある。