食べ物との良好な関係を築く方法を、栄養士のレショーンダ・ソーントンが伝授。

「この世を去るまで、私たちは食べ物と関係を築いていきます」と語るのは、レショーンダ・ソーントン。独自の視点からダイエットの常識を疑う気鋭の栄養学者だ。幸せで持続可能な関係を築くか、食事のたびにケンカしながら生きるかは自分次第なのだ。「トレーニング最前線」の最新エピソードは、人気ポッドキャスターでもあるレショーンダがゲスト。聞き手は、Nikeパフォーマンスシニアディレクターのライアン・フラハーティだ。食べ物とうまく付き合えない理由や、関係改善の方法とは。食事制限に頼る人たちが、滅多に成功しない理由とは。考え方を変え、健康的な食事で自分をいたわるためのヒントが次々と明かされる。ポテトチップスの大袋を平らげても、もう自己嫌悪に陥る必要はない。