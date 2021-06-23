インターネットで正解にたどり着く方法をサフィヤ・ノーブルが紹介

どんな情報もインターネットで検索できる今の時代、0.03秒もあれば求める答えは簡単に見つけられるとほとんどの人は思っている。こう語るのは、カリフォルニア大学ロサンゼルス校で情報学の准教授を務めるサフィヤ・ノーブル博士。「トレーニング最前線」の今回のエピソードでは、『Algorithms of Oppression』の著者であるノーブル博士が、Nikeパフォーマンスシニアディレクターのライアン・フラハーティにネット検索の実態について語る。大手IT企業やメディア広告主は、自社の利益になるように検索結果を操作しており、それがユーザーの集中力を削ぐことにもなっているという。博士はこのような変化が社会に与える影響について説明するほか、ある種の情報がインターネット上で見つからない理由や、デジタルダイエットにおける要因を常に意識することの重要性についても語る。現実の世界よりも人工知能に答えを求めてしまいたくなるが、ノーブル博士の説明は毎日の習慣にシンプルな変化を与えるヒントをくれるだろう。