スキルの多様化が大切な理由をデイビッド・エプスタインが解説。

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ポッドキャスト「TRAINED トレーニング最前線」：デイビッド・エプスタインが語る、スキルを多様化させることのメリット
Coaching
1つの分野に絞るのではなく、複数のスキル、テーマ、スポーツに関わることが、人生におけるより大きな成功につながる理由をチェック。
最終更新日：2022年6月30日
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「トレーニング最前線」は、ポッドキャストで最先端のフィットネス情報をご紹介。
デイビッド・エプスタイン（ニューヨーク・タイムズ紙ベストセラー作家、スポーツ科学記者）に「2020年はどんな1年だったか？」とたずねたら、彼はきっとこんな風に答えるだろう。予想できないひどい状況だったが、視点や思考を切り替えられる人にとっては成長につながる最高の環境だった、と。今回の「TRAINED トレーニング最前線」のエピソードでは、この視点や思考の切り替え方について紹介。ライアン・フラハーティ（一流アスリートのトレーニングを担当するNikeパフォーマンスシニアディレクターでNike Performance Councilのメンバー）が、ビデオチャットでエプスタインと対話を繰り広げた。スポーツ、科目、スキルなど、さまざまな分野で少しずつ経験を積むことが1つの分野に絞ることに勝る理由を語る。なぜ成功は直線的なものではなく、年齢にも左右されないのか、また、ジムの中でも外でもより充実感を得るための方法について聞いてみよう。