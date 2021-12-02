ボート選手アルシェイ・クーパーに学ぶ、スポーツが与える逆境を乗り越える力

アルシェイ・クーパーが育ったのは、シカゴのウエストサイド。ギャングが身近に存在する場所柄、一歩間違えば未来を閉ざされてしまう可能性もあった。しかし、高校生になり、米国で初めて全員が黒人というボートチームに入ったことで状況は一変。チームをリードし、それまで多様性に欠けていたスポーツを進化させたのだ。現在シェフ、作家、活動家として活躍するアルシェイは、子どもたちがより良い未来へのチャンスを手にできるよう、ボートを低所得のコミュニティに広めることに取り組んでいる。今回の「トレーニング最前線」のエピソードでは、アルシェイが司会のジャクリン・バイラーに、チームがボートを通じて、子どもの頃のトラウマを克服した過程を語る。彼のアスリートとして、そしてメンターとしての体験は、才能が足りないなどということはなく、足りないのは機会だけだと気付かせてくれる。また、私たちの誰もがコミュニティをより良い場所にできるとも。