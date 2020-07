菜食主義の食事でランニングを継続できるのか？

アスリートの多くは、体に取り入れるものに非常に気を遣っている。それは、誤った食事がワークアウト中に胃腸の問題を引き起こすことだけが理由ではない。適切な食事を取ることが自己ベストやリカバリーの促進につながると知っているからだ。植物には、筋肉を修復するタンパク質があるか、肉なしの食事はある種のエクササイズに効果を発揮するか、などに関してはさまざまな意見があるが、「Journal of the International Society of Sports Nutrition」では、「ビーガンの食事がパフォーマンスに悪影響を与えることはない」という重要な研究結果が発表されている。