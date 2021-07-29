ナイキ ACG：自然と向き合う旅

都会で育った僕は、

小さすぎるアパートの床に座って、

自分の世界に閉じこもり、

誰かの諍いに関わらないように

行儀よくふるまってきた。

自然の中を旅する機会はなかったから

母なる地球と僕の間には

痛ましいほどの距離があった。

でも自分だって、自然の一部なんじゃないか？

僕こそが自然なのだと主張してもいいはずだ。

君が自然の代表であってもおかしくない。

僕たちは水を与えられて咲き誇る。

肌の色にも大地の記憶が現れている。

子宮から飛び出した時にいたのは

病院じゃなくて大地の上だった。

このトレイルが地図に載っていなくても構わない。

僕たちの母や祖母たちから受け継いだリズムで、

実現すべき夢に向かって進んでいく道筋だ。

自分の義務を果たすべく、ここにやってきた。

謙虚な気持ちに満たされている。

自分こそが自然だと考えながらも、

今までこの大地を歩いたことがない。

大地に受け入れてほしいと願っている。

僕が恐れを振り払って進む時も、

お互いのことを理解し合う間も、

大きな好奇心を受け入れてほしい。

新しい肺を手に入れたような気分だ。

今こそ新しい空気を胸いっぱいに吸い込もう。