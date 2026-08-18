  1. Running
    2. /
  2. Abbigliamento

Abbigliamento da running invernale

(18)
Nike Stride
Nike Stride Capo midlayer da running con zip a metà lunghezza Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Stride
Capo midlayer da running con zip a metà lunghezza Dri-FIT – Uomo
69,99 €
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Smanicato da running in piumino – Uomo
Materiali riciclati
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Smanicato da running in piumino – Uomo
179,99 €
Nike Swift
Nike Swift Smanicato da running Therma-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Smanicato da running Therma-FIT – Donna
99,99 €
Nike Swift
Nike Swift Giacca da running packable Repel – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Giacca da running packable Repel – Donna
119,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Giacca da running Repel – Donna
Materiali riciclati
Nike Tempo
Giacca da running Repel – Donna
74,99 €
Nike Storm-FIT Swift
Nike Storm-FIT Swift Giacca da running - Donna
Materiali riciclati
Nike Storm-FIT Swift
Giacca da running - Donna
139,99 €
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings – Ragazza
Best seller
Nike Pro Dri-FIT
Leggings – Ragazza
37,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Pantaloni da running Dri-FIT ADV – Uomo
Best seller
Nike AeroSwift
Pantaloni da running Dri-FIT ADV – Uomo
119,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Giacca da running Aerogami Storm-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike AeroSwift
Giacca da running Aerogami Storm-FIT – Uomo
224,99 €
Nike
Nike Maglia a manica lunga con zip a 1/4 Dri-FIT – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike
Maglia a manica lunga con zip a 1/4 Dri-FIT – Bambina/Ragazza
44,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Tights da running Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
Nike AeroSwift
Tights da running Dri-FIT ADV – Uomo
119,99 €
Nike Stride
Nike Stride Pantaloni da running in maglia Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Stride
Pantaloni da running in maglia Dri-FIT – Uomo
89,99 €
Nike Swift
Nike Swift Giacca da running Therma-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Giacca da running Therma-FIT – Donna
124,99 €
Nike Multi
Nike Multi Pantaloni in maglia – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Multi
Pantaloni in maglia – Ragazzo/a
37,99 €
Nike Multi Stain Repel
Nike Multi Stain Repel Pantaloni jogger Therma-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Multi Stain Repel
Pantaloni jogger Therma-FIT – Ragazzo/a
44,99 €
Nike AeroSwift Aerogami
Nike AeroSwift Aerogami Giacca da running Storm-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike AeroSwift Aerogami
Giacca da running Storm-FIT – Donna
234,99 €
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Smanicato da running – Donna
Materiali riciclati
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Smanicato da running – Donna
30% di sconto
Nike Multi Stain Repel
Nike Multi Stain Repel Felpa con cappuccio Therma-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Multi Stain Repel
Felpa con cappuccio Therma-FIT – Ragazzo/a
30% di sconto
Storie correlate

Abbigliamento da running per l'inverno: raggiungi un nuovo record

Il nostro abbigliamento da running invernale è perfetto per qualsiasi passione o specialità, sia che tu preferisca correre su strada o sui sentieri. I top da running e i leggings ultraflessibili ti consentono di muoverti liberamente, mentre le felpe con e senza cappuccio sono lo strato morbido ideale da aggiungere per far fronte al calare delle temperature. Cerchi la massima protezione per le giornate più fredde? Scegli capi realizzati con la tecnologia Nike Therma-FIT, che gestisce il calore naturale del corpo per mantenerti al caldo quando le temperature sono più rigide. Quando l'intensità cresce, punta sui modelli con tecnologia Nike Dri-FIT. Questo tessuto innovativo allontana il sudore dalla pelle per farlo evaporare più in fretta. Inoltre, i pantaloni con pannelli in mesh ingegnerizzati consentono il flusso dell'aria per mantenere alta la concentrazione, donandoti un comfort eccezionale.


Ami correre lungo i sentieri? Dai un'occhiata alle giacche, ai pantaloni e agli smanicati con design speciale tra il nostro abbigliamento da running invernale. I pantaloni con finitura idrorepellente ti aiutano ad affrontare gli elementi senza rinunciare alla comodità, mentre le giacche ripiegabili sono l'opzione perfetta per le giornate con condizioni meteo variabili. Scopri anche i modelli leggeri con cappuccio per rimanere al riparo da pioggia e vento. I cordoncini elastici interni, invece, ti permettono di adeguare il fit per una migliore copertura. Hai bisogno di ancora più calore? Punta sugli smanicati da running, progettati per aiutarti a sconfiggere il freddo. L'imbottitura in piuma ti dona un eccezionale isolamento senza appesantirti.


Per raggiungere prestazioni eccellenti, i dettagli contano. La nostra collezione di capi d'abbigliamento da running per l'inverno presenta taschini, tasche con zip e con bottoni automatici, perfetti per riporre gli oggetti essenziali e tenere le mani al caldo. I modelli con foro per il pollice, invece, aiutano a tenere ferme le maglie, per concentrarti di più sulle performance e meno sul freddo.


Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per dare il tuo contributo, scegli l'abbigliamento invernale da running Nike con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50% e scarpe con materiali riciclati per almeno il 20% del loro peso, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.