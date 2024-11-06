I migliori articoli da running invernali Nike, tutti da scoprire

Vantaggi principali:

sono impermeabili

hanno una struttura di trazione aderente nella suola

Stabilità su terreni diversi

Le scarpe da trail running Nike Pegasus Trail 5 con GORE-TEX sono un must-have resistente, indispensabile per i sentieri fangosi. La tecnologia impermeabile GORE-TEX aiuta a proteggere i piedi dalla neve mantenendoli asciutti, mentre il collare alla caviglia impedisce a elementi esterni di penetrare all'interno della scarpa. Nonostante questa protezione aggiuntiva, le scarpe da trail running Nike Pegasus rimangono flessibili e leggere.

L'intersuola ReactX rende l'andatura energica e reattiva su terreni mutevoli. Il rinforzo sulla punta realizzato con stampa 3D ed è ottimo su sentieri e strade in quanto offre protezione e resistenza extra.

(Articolo correlato: Quattro scarpe da running Nike ideali per le basse temperature)