I migliori leggings Nike per il freddo

Se ti aspetta una corsa con la pioggia, il vento oppure con le basse temperature, è fondamentale indossare un paio di leggins per il freddo, come i tights da running Nike Storm-FIT Phenom Elite. Questi pantaloni sono in tessuto antivento e idrorepellente e hanno uno speciale design in maglia sul retro delle gambe per offrire maggiore traspirabilità.

Inoltre, è presente un profilo dal design rifrangente su tutta la lunghezza per una maggiore visibilità su strada o sentiero. Ma ricorda: anche se i leggings sono progettati per resistere alle condizioni climatiche avverse, a volte è meglio allenarsi sul tapis roulant.