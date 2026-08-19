Vestiti invernali

Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Giacca puffer loose fit Therma-FIT – Ragazzo/a
Best seller
Nike Sportswear All Day Play
Giacca puffer loose fit Therma-FIT – Ragazzo/a
84,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantaloni Jogger – Ragazzo/a
Best seller
Nike Sportswear Tech Fleece
Pantaloni Jogger – Ragazzo/a
69,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantaloni jogger – Bambina/Ragazza
Nike Sportswear Tech Fleece
Pantaloni jogger – Bambina/Ragazza
69,99 €
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Pantaloni in fleece con risvolti – Uomo
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Pantaloni in fleece con risvolti – Uomo
99,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Giacca da running Repel – Donna
Materiali riciclati
Nike Tempo
Giacca da running Repel – Donna
74,99 €
Nike Tech
Nike Tech Pantaloni oversize in tessuto – Uomo
Nike Tech
Pantaloni oversize in tessuto – Uomo
109,99 €
Nike Pro
Nike Pro Maglia da fitness aderente a manica lunga Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Pro
Maglia da fitness aderente a manica lunga Dri-FIT – Uomo
42,99 €
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Pantaloni in fleece con orlo aperto – Uomo
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Pantaloni in fleece con orlo aperto – Uomo
109,99 €
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Calze da training di media lunghezza (3 paia)
Best seller
Nike Everyday Lightweight
Calze da training di media lunghezza (3 paia)
15,99 €
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Calze da training di media lunghezza (6 paia)
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Nike Everyday Cushioned
Calze da training di media lunghezza (6 paia)
24,99 €
Nike Dry
Nike Dry Shorts fitness Dri-FIT in fleece – Uomo
Nike Dry
Shorts fitness Dri-FIT in fleece – Uomo
49,99 €
NikeCourt Multiplier Cushioned
NikeCourt Multiplier Cushioned Calze da tennis di media lunghezza (2 paia)
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Calze da tennis di media lunghezza (2 paia)
19,99 €
Nike Pro
Nike Pro Shorts lunghi da fitness Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts lunghi da fitness Dri-FIT – Uomo
37,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
Best seller
Nike Sportswear Tech Fleece
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
79,99 €
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Calze da training di media lunghezza (3 paia)
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Calze da training di media lunghezza (3 paia)
15,99 €
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings – Ragazza
Best seller
Nike Pro Dri-FIT
Leggings – Ragazza
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro Maglia fitness a manica corta aderente Dri-FIT – Uomo
+2
Materiali riciclati
Nike Pro
Maglia fitness a manica corta aderente Dri-FIT – Uomo
37,99 €
Nike Everyday Plus "Rift"
Nike Everyday Plus "Rift" Calze leggere di media lunghezza split-toe (1 paio)
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Calze leggere di media lunghezza split-toe (1 paio)
15,99 €
Nike Cushioned
Nike Cushioned Calze da training di media lunghezza (3 paia)
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Calze da training di media lunghezza (3 paia)
13,99 €
Jordan
Jordan Calze di media lunghezza per tutti i giorni (3 paia)
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Calze di media lunghezza per tutti i giorni (3 paia)
19,99 €
Nike Swift
Nike Swift Smanicato da running Therma-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Smanicato da running Therma-FIT – Donna
99,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
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Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
49,99 €
Nike Pro
Nike Pro Tights da fitness Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Pro
Tights da fitness Dri-FIT – Uomo
42,99 €
Nike Pro
Nike Pro Shorts da fitness Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts da fitness Dri-FIT – Uomo
37,99 €

Abbigliamento invernale: contrasta il gelo

Per la tua corsa mattutina o quando vai in palestra, la collezione Nike di vestiti invernali ti protegge sempre dal freddo. Scopri i capi con tecnologia Therma-FIT, pensata per gestire il calore naturale del corpo e mantenere una temperatura sempre ideale. Abbiamo aggiunto anche gli inserti trapuntati sul petto, per un isolamento extra, e le sezioni in mesh per potenziare la traspirabilità. Preparati ad affrontare il meteo avverso grazie a una giacca idrorepellente e leggera. I modelli con cappuccio packable, ripiegabile all'interno del colletto, ti permettono di concentrarti sui tuoi obiettivi senza preoccuparti del maltempo.


Durante i mesi più freddi hai bisogno di abbigliamento caldo che ti supporti in ogni movimento, e noi di Nike lo sappiamo bene. Le maglie sportive a maniche lunghe, in materiali elasticizzati, avvolgono i muscoli e si adattano perfettamente sotto i vestiti invernali. Fai scorta di calze ad alte prestazioni per un comfort ammortizzato durante i tuoi workout. Lasciati conquistare anche dai capi in fleece leggero, morbidissimi dentro e fuori, oltre che flessibili. Ami i look baggy? Dai un'occhiata alle felpe con spalle scese e maniche ampie. Inoltre, le cuciture piatte aiutano a prevenire gli sfregamenti, così nulla ti distrarrà dal tuo prossimo obiettivo.


Nello sport ogni dettaglio può fare la differenza. La nostra gamma di abbigliamento per il freddo include maglie con collo alto e fori per i pollici che estendono la copertura sulle braccia. In più, i pantaloni jogger e le giacche con pratiche tasche chiuse da zip sono ideali per tenere al sicuro i tuoi oggetti personali quando sei in giro. Come tocco finale, non può mancare la coulisse in vita per personalizzare il fit a piacere.


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, cerca i vestiti invernali Nike contrassegnati dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.