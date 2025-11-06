Cosa indossare per correre d'inverno

No Off-Season: cosa indossare per correre quando fa freddo
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Impara a vestirti a strati come i professionisti con gli articoli da running per l'inverno dotati delle migliori tecnologie Nike.
Correre d'inverno deve essere un piacere, senza mani congelate o denti che battono per il freddo. Vestendoti a strati con gli indumenti giusti, e le tecnologie Nike giuste, neanche il maltempo potrà fermarti.
Un outfit a strati è la soluzione per correre nella stagione fredda senza sacrificare il comfort. È importante indossare capi che si adattino al corpo man mano che si riscalda. Gli strati base allontanano il sudore dalla pelle favorendo una rapida evaporazione, quelli intermedi trattengono il calore, mentre quelli esterni proteggono da vento, pioggia e neve. Quando avrai imparato come vestirti, potrai affrontare qualsiasi condizione meteo e continuare a muoverti, indipendentemente dalla temperatura esterna.
Non importa se stai correndo una tempo run prima dell'alba o macinando chilometri nel giorno più freddo dell'anno. L'obiettivo è sempre lo stesso: rimanere al caldo senza surriscaldarsi. Perciò ecco come assemblare un outfit da running per l'inverno con alcune delle migliori innovazioni di Nike per l'abbigliamento ad alte prestazioni.
Uno strato base traspirante
Lo strato base è la prima difesa contro il freddo. Non serve a offrire calore, bensì a gestire l'umidità. Progettati per essere indossati a contatto con la pelle, questi strati si basano sulla tecnologia Nike Dri-FIT per allontanare il sudore durante la corsa, in modo da evitare il freddo indotto dagli indumenti bagnati a basse temperature.
Maglie da indossare come strato base
Dalle eleganti canotte alle t-shirt avvolgenti a manica corta fino agli strati più aderenti a manica lunga, Nike offre un'ampia varietà di maglie per creare il tuo outfit da running per la stagione fredda.
Se cerchi traspirabilità e leggerezza, puoi scegliere tra una canotta Nike Fast Running o una canotta Nike Running. Entrambe sono opzioni senza maniche progettate con tecnologia Nike Dri-FIT e materiali morbidi, senza distrazioni. La canotta aderente Nike Pro combina la tecnologia traspirante con un tessuto in maglia elasticizzato e cuciture piatte per un fit comodo e avvolgente che offre sostegno chilometro dopo chilometro. Progettata per la traspirabilità, la canotta Nike Swift Running assorbe il sudore e si stringe in vita per abbinarla facilmente ad altri strati. Realizzata con tecnologia Dri-FIT, la canotta Nike Trail Running, leggera ed elasticizzata, presenta cuciture minimal per ridurre le irritazioni.
Se preferisci un top a manica corta, scegli la maglia Nike Stride Running con dettagli dal design rifrangente. Con maniche a raglan progettate per ridurre le irritazioni sotto le ascelle e tecnologia Dri-FIT ADV per un raffreddamento avanzato, questa maglia leggera è perfetta per concentrarti sulla corsa. Un altro top progettato per ridurre le irritazioni è la maglia Nike Swift Running, che abbina un tessuto leggero e traspirante a un ampio inserto posteriore in mesh per favorire l'eliminazione del sudore.
Per uno strato base con copertura extra, puoi optare per una maglia aderente a manica lunga. La maglia a manica lunga Nike Stride Running, con cuciture raglan per ridurre le irritazioni, è realizzata con un leggero tessuto in maglia e tecnologia Dri-FIT ADV per tenere la pelle asciutta. Anche la maglia a manica lunga Nike Swift Running è progettata per la massima morbidezza sulla pelle. Grazie al suo tessuto leggero, allontana il sudore dalla pelle e blocca i raggi UV.
Tights e leggings
Scegli tights o leggings più sottili e traspiranti se preferisci indossarli come primo strato, tipo i tights da running Nike Phenom. Abbiamo posizionato il tessuto traspirante nella parte inferiore delle gambe e collaborato con i runner per trovare le migliori soluzioni di ventilazione per le zone in cui si accumula più calore. Quando le temperature scendono, i tights Nike Pro Warm in French Terry morbida ed elastica sono un'ottima scelta. Realizzati con tecnologia Nike Dri-FIT e inserti in mesh, mantengono la pelle fresca e asciutta, chilometro dopo chilometro.
A proposito di leggings, abbiamo modelli come i leggings da running Nike Swift con tecnologia Dri-FIT traspirante e inserti traforati in posizioni strategiche per favorire l'eliminazione dell'umidità durante l'allenamento. L'assenza di cuciture nella parte interna della gamba riduce le irritazioni per farti raggiungere i traguardi più lontani. Se preferisci avere più spazio, prendi in considerazione i leggings Nike Trail Running, dotati di ben otto tasche e tecnologia traspirante.
Uno strato intermedio termoregolante
Quando si tratta di mantenere il calore, tutto dipende dallo strato intermedio. Deve essere formato da capi midlayer isolanti e traspiranti insieme, in modo da evitare il surriscaldamento. Abbiamo sviluppato la tecnologia Nike Therma-FIT pensando proprio a questo equilibrio. Aiuta infatti a trattenere il calore corporeo senza farti riscaldare troppo.
Maglie da indossare come capi midlayer
La maglia da running con zip a metà lunghezza e dettagli rifrangenti Nike ti consente di indossare uno strato leggero e caldo con tecnologia traspirante. Il morbido tessuto spazzolato aiuta a mantenere il corpo caldo, mentre il design con zip a metà lunghezza favorisce la circolazione dell'aria per evitare il surriscaldamento. I filamenti rifrangenti sulle maniche rendono questa maglia perfetta per correre al buio. La tecnologia Therma-FIT ADV per la regolazione del calore e il tessuto incredibilmente morbido conferiscono alla maglia da running con zip a 1/4 e dettagli dal design rifrangente Nike Swift una sensazione di comfort ideale per l'allenamento a basse temperature. La tasca con zip ti consente di riporre i tuoi oggetti in sicurezza, mentre gli occhielli per il pollice offrono una copertura extra contro il freddo.
Smanicati
Gli smanicati da running per l'inverno sono perfetti per riscaldarsi. Lo smanicato da running con design rifrangente Nike combina la tecnologia Therma-FIT ADV con un leggero isolamento sintetico per aiutarti a mantenere una temperatura interna costante. Per una copertura idrorepellente, scegli lo smanicato da running imbottito Nike AeroLoft. Questo capo combina la tecnologia Therma-FIT ADV, un comodo isolamento con imbottitura sintetica e un rivestimento idrorepellente per mantenere il corpo caldo e asciutto in caso di pioggia.
Anche lo smanicato da running Nike Swift abbina la comoda tecnologia Therma-FIT a un rivestimento idrorepellente e a un leggero isolamento sintetico. L'inserto posteriore in maglia elasticizzata dona libertà di movimento, mentre il laccetto in vita consente di proteggerti dai venti gelidi. Se cerchi dettagli rifrangenti e calore, prova lo smanicato da running con design rifrangente Nike Swift. Questo capo abbina l'avanzata tecnologia termoregolatrice Therma-FIT ADV di Nike con un isolamento sintetico e un rivestimento esterno completamente rifrangente per tenerti al caldo durante le corse mattutine e serali.
Pantaloni, leggings o shorts
Progettati per la corsa invernale, i pantaloni da running Nike con dettagli rifrangenti combinano la tecnologia traspirante e il tessuto in maglia elasticizzata con filamenti rifrangenti sulla parte inferiore della gamba. Chi tende a surriscaldarsi anche quando corre a basse temperature, potrebbe preferire gli shorts da running Nike con design rifrangente 2-in-1. Questi shorts sono formati da due strati: uno interno, aderente ed elasticizzato, e uno esterno, ampio e rifrangente, per bilanciare il bisogno di sostegno, copertura e mobilità. Nike Dri-FIT ADV aggiunge una tecnologia avanzata di raffreddamento e traspirabilità per mantenere la pelle asciutta e donare il massimo comfort.
Se desideri ancora più calore e un design rifrangente, considera un modello spesso e comodo come i leggings da running con dettagli rifrangenti Nike Swift. Abbiamo aggiunto la tecnologia termoregolatrice Therma-FIT ADV al morbido tessuto in maglia spazzolata per un maggiore isolamento dal vento e dal freddo. Le tre tasche offrono molto spazio, mentre il laccetto in vita consente un fit sicuro. Se cerchi dei pantaloncini, scegli gli shorts da running 2-in-1 con dettagli rifrangenti Nike Swift. Sono formati da un doppio strato, uno interno elasticizzato e traspirante e l'altro esterno più ampio per una copertura ottimale passo dopo passo.
Uno strato esterno resistente alle intemperie
L'inverno porta con sé ogni tipo di condizione meteo: nevicate abbondanti, venti ululanti, piogge gelide e temperature sotto zero. Ecco perché lo strato esterno deve essere protettivo. A questo ci pensa la tecnologia Nike Storm-FIT oppure la tecnologia idrorepellente Repel. Una buona giacca può fare la differenza per allenarti fino alla fine senza abbandonare prima.
Leggera e high-tech, la giacca da running Nike AeroSwift aiuta a bloccare il vento e l'acqua grazie alla tecnologia Storm-FIT. In più, l'innovativa tecnologia Aerogami di Nike favorisce la ventilazione grazie a piccoli spacchetti dotati di alette che si aprono quando sudi lasciando passare l'aria per rinfrescarti. L'unione di queste due tecnologie trasforma la giacca in uno strato traspirante e resistente alle intemperie.
Progettata per vestirsi a strati senza appesantire, la giacca da running Nike AeroLoft abbina l'avanzata tecnologia Therma-FIT all'isolamento imbottito per tenerti al caldo nelle condizioni più fredde. La finitura idrorepellente fa defluire l'acqua e mantiene la pelle asciutta in caso di pioggia leggera. Il cappuccio packable offre una copertura extra quando serve e si ripiega facilmente nel colletto quando non lo vuoi più. Per le donne, la giacca da running Nike Swift abbina la tecnologia Therma-FIT a un rivestimento idrorepellente per offrire calore e leggerezza in caso di pioggia.
Se preferisci i modelli packable, prendi in considerazione questa giacca da running Nike Stride leggera e idrorepellente. Puoi ripiegarla in una tasca laterale per riporla comodamente mentre sei in movimento. Il tessuto in nylon liscio protegge anche dai raggi UV, per aiutarti ad affrontare qualsiasi condizione meteo. Anche la giacca da running Nike Swift si ripiega nella tasca laterale per essere trasportata e riposta con facilità. È progettata per le giornate umide o piovose grazie alla tecnologia idrorepellente Repel di Nike.
Calze comode e ammortizzate
Non sottovalutare i vantaggi di un buon paio di calze ammortizzate. Quando corri al freddo, i tuoi piedi hanno bisogno di calore. Ma anche di traspirabilità, ammortizzazione strategica e capacità di assorbimento del sudore per prevenire la formazione di vesciche. Grazie a molteplici silhouette, tessuti e pesi disponibili, le calze della collezione Nike Running ti aiutano a mantenere l'andatura, chilometro dopo chilometro. Per usare le parole di Liza Wolfe, Product Manager di Nike, sono "le calze da running più performanti che abbiamo offerto finora, frutto di due anni di ricerca, sviluppo e spunti diretti dalla community di runner".
Calze di media lunghezza in lana Nike Running Lightweight
Ideali per l'inverno, uniscono una struttura leggera alla tecnologia di Nike che elimina il sudore e a comodi filati in lana per un calore traspirante. Tutte le silhouette (media lunghezza, mini-crew e fantasmini) sono progettate per ridurre la formazione di vesciche grazie al supporto nei punti più sollecitati come l'arco plantare e il tallone posteriore.
Calze di media lunghezza Nike Running Midweight
Progettate per chi corre a basse temperature e quotidianamente, queste calze versatili donano un comfort ideale ai piedi grazie alla tecnologia traspirante e alla micro-ammortizzazione posizionata strategicamente su tallone e punta. Il supporto plantare asimmetrico avvolge l'arco, mentre la tecnologia Heel Lock di Nike offre una calzata sicura.
Accessori caldi e confortevoli
Hai coperto corpo e piedi, ma le orecchie, il collo, la testa e le mani? Completa i tuoi outfit da running invernali scegliendo tra la nostra ampia gamma di fasce, scaldacollo, cappelli o guanti.
Guanti
La tecnologia Nike Therma-FIT per la regolazione del calore trasforma i guanti da running Nike Pacer Midweight in un accessorio essenziale per correre quando fa freddo. Il tessuto traspirante sul polsino mantiene la pelle asciutta. E grazie alle dita compatibili con il touch-screen puoi controllare le tue statistiche nell'app Nike Run Club senza interrompere l'andatura.
Berretti, cappelli o fasce
Per tenere la testa al caldo, indossa un cappello e completa il tuo outfit per la stagione fredda. Per un maggiore comfort, scegli il berretto da running con risvolto Nike Peak. Realizzato in morbido tessuto elasticizzato, presenta la tecnologia Dri-FIT di Nike per tenere la testa asciutta e al caldo. Il design non strutturato consente di riporlo facilmente in una tasca ti riscaldi a metà corsa. Il cappello Nike Fly si distingue per il design rifrangente e la traspirabilità. Il tessuto elasticizzato sfrutta l'avanzata tecnologia di Nike per eliminare il sudore e mantenere la pelle fresca. Se invece hai solo bisogno di un po' di calore in più intorno alle orecchie, la fascia Nike Strike Elite fa al caso tuo. È realizzata in morbido fleece con un design ampio che copre le orecchie.
Scaldacollo
Riscaldati senza aggiungere peso con lo scaldacollo Nike. Indossabile in diversi modi e traspirante, trattiene il calore intorno al collo, alla parte inferiore del viso e persino alle orecchie lasciando evaporare il sudore. Puoi tirarlo sul naso per una maggiore copertura, arrotolarlo intorno al collo o usarlo per coprire le orecchie e la testa come una bandana.
Scaldamuscoli
Cerchi un'ulteriore copertura ma senza indossare uno strato a manica lunga? Il design a doppia maglia dello scaldabraccia Nike Zoned sfrutta le zone del corpo in cui si accumula più calore per offrire traspirabilità e sostegno concentrato grazie alla nostra tecnologia traspirante e al design senza cuciture.
Scarpe da running invernali
Le scarpe sono importanti tutto l'anno, ma lo sono ancora di più in condizioni di freddo, pioggia e umidità. Hai bisogno di scarpe da running che offrano trazione e protezione impermeabile per correre su strade scivolose e sentieri bagnati.
Dai un'occhiata alla nostra guida alle migliori scarpe da running Nike per correre quando fa freddo.