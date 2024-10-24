Come scegliere la migliore giacca da running Nike per l'inverno

Le giacche da running offrono diversi livelli di protezione dalle condizioni atmosferiche. La maggior parte è resistente all'acqua, ovvero mantiene la pelle asciutta quando la pioggia è debole, ma non se si scatena un temporale. Altri modelli sono completamente impermeabili.

Se ti capita spesso di correre sotto la pioggia o la neve, una giacca da corsa completamente impermeabile è una buona scelta. Alcune giacche da running Nike sono dotate delle tecnologie Storm-FIT e Storm-FIT ADV, che lasciano scivolare l'acqua dalla superficie e proteggono dal vento durante la corsa.

Questi strati esterni offrono protezione dagli agenti atmosferici, ma in genere non hanno proprietà isolanti. Gli strati impermeabili e antivento, ma non isolanti, sono ideali se il tuo corpo tende a surriscaldarsi. Queste giacche da running leggere sono anche versatili, perché ti consentono di aggiungere altri strati inferiori per scaldarti quando le temperature scendono.

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